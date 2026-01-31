Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

Remco Evenepoel heeft een 2 op 2 na zijn eerste twee koersdagen. Hij is wel zo ambitieus om dan ook voor een 3 op 3 te gaan.

Bij VTM NIEUWS speelden ze in op zijn achtergrond als voetballer en prikkelden ze hem met de vraag of hij fan is van hattricks. "Ja, sowieso. Er wordt altijd gezegd: geen twee zonder drie. Ik denk dat we goed begonnen zijn." Aan dat goede begin wil Evenepoel dus een vervolg breiden. Hij en zijn nieuwe ploeg zitten alleszins meteen in de goede flow.

De Trofeo Ses Salines en de Trofeo Serra Tramuntana zijn dus al afgevinkt. Evenepoel maakt duidelijk dat hij ook in de Trofeo Andratx-Pollença van vandaag voor de overwinning gaan. "Het is een heel ander parcours en heel andere koers alweer", beseft Evenepoel. De vorige overwinningen zijn geen garantie voor een nieuw succes.

Evenepoel rijdt vandaag in omgekeerde richting

Langs de andere kant is er ook wel iets wat de volgende en de vorige koers met elkaar gemeenschappelijk hebben. "We rijden wel op min of meer dezelfde wegen, in de omgekeerde richting." Het helpt dan ongetwijfeld dat Evenepoel ondertussen al wat vertrouwd is met deze wegen. Al kun je de vraag stellen of de finale dit keer lastig genoeg zal zijn.

Anderzijds heeft Evenepoel in de Trofeo Serra Tramuntana eigenlijk ook niet gewacht tot de finale om alles en iedereen achter te laten. "We zullen er voor gaan en dan zien we wel." Aan ambitie en vooral goesting om te koersen is er zeker geen gebrek. Logisch, aangezien Evenepoel een jaar geleden nog revalideerde na een blessure.

Veel voldoening bij Evenepoel na zege

Lees ook... Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers
Evenepoel haalde er na de wegwedstrijd van vrijdag ook veel voldoening uit dat hij het vooraf uitgestippelde plan helemaal had kunnen uitvoeren. Alles was naar wens verlopen en we weten dat Evenepoel het zo het liefst heeft. 

