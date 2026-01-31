Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

Remco Evenepoel pakte zijn eerste individuele overwinning en zijn fans hebben er dankzij tv-zender Eurosport mee van kunnen genieten. Al was niet iedereen daar blij mee.

Vrijdag hebben immers ook heel wat tennisliefhebbers op Eurosport afgestemd voor de halve finales van de mannen op de Australian Open. Alleen maakten de vier halvefinalisten er wel heel spannende en vooral lange wedstrijden van. Deze wedstrijden duurden samen net geen tien uur in totaal en daar had Eurosport niet op gerekend.

Om 15u15 werd plots overgeschakeld naar het wielrennen en de Trofeo Serra Tramuntana. Dit leidt tot veel woedende reacties op een tweet op het X-account van Eurosport. "Schandalig om in de ontknoping van een Grand Slam-halve finale over te schakelen op het wielrennen", vindt Dani. En zo zijn er nog wel meer commentaren te vinden.

Kijkers sparen Eurosport niet

"Hoe kunnen jullie nu in godsnaam halverwege de 5e set de uitzending beëindigen... Wat is dit voor waanzin!" Dit is een van de meer fellere reacties. Ook Jeanny van Hummel spaart de zender niet. "Overschakelen in de laatste set, waardeloos!" Het belang van de wielerwedstrijd werd ook in twijfel getrokken. "Wegschakelen van de Australian Open voor deze B-wedstrijd?!"

Een zekere Rudy Janssens probeerde wat humor aan de discussie toe te voegen. "Remco Evenepoel is belangrijker dan Novak Djokovic, zo simpel is het." Volgens De Telegraaf waren de computers zodanig afgestemd dat het signaal vanuit Mallorca automatisch de zender zou overnemen. Het duurde ook vrij lang eer er weer naar het tennis werd teruggeschakeld.

Evenepoel zich niet bewust van heisa en soleert naar winst

Zo moesten de wielerliefhebbers plots toch ook een stuk van de koers missen waar Evenepoel in meedeed. Na de tenniswedstrijd werd er dan weer teruggeschakeld naar de koers en kon men nog zien hoe Evenepoel naar de winst soleerde.