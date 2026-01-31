UCI grijpt drastisch in: crossen waar Van der Poel en Nys wonnen krijgen een klap

UCI grijpt drastisch in: crossen waar Van der Poel en Nys wonnen krijgen een klap
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De UCI heeft een best drastische wijziging meegedeeld in het veldrijden. Belgische crossen waar Van der Poel en Nys wonnen behoren volgend seizoen niet langer tot de Wereldbeker en er zijn dan nog eens twee buitenlandse crossen die ook afvallen.

Dat is dan één derde van de volledige Wereldbeker dat verandert, want ook volgend seizoen telt dit regelmatigheidscriterium twaalf manches. De UCI heeft bij Belga de nieuwe kalender van de Wereldbeker voorgesteld. Er wordt in het seizoen 2026-2027 begonnen met een tweeluik in Tsjechië, in Ostrava (27/11) en in Tabor (29/11). Ostrava is een nieuwkomer.

De derde manche wordt op 13 december verreden, al is het nog niet bekend waar precies. Wel staat vast dat dit een cross buiten de Benelux wordt. Op 19 en 20 december staat de Wereldbeker twee dagen na elkaar centraal: Antwerpen en Koksijde ontvangen dan de crossers. In de kerstperiode volgen Gavere (26/12), Namen (27/12) en Besançon (29/12).

Hamme in de plaats van Maasmechelen

Na de jaarwisseling gaat de Wereldbeker in 2027 verder met de crossen van Zonhoven (03/01), Benidorm (17/01) en Hamme (23/01). Hamme komt in de plaats van Maasmechelen, waar Van der Poel onlangs nog indruk maakte met een succesvolle inhaalrace ondanks twee lekke banden. Ook Dendermonde speelt zijn plek op de WB-kalender kwijt.

In Dendermonde wist dit seizoen Thibau Nys te triomferen na een hele spannende cross met lange tijd verschillende kandidaat-winnaars. Aan de traditionele afsluiter verandert er niets. Een dag na Hamme wordt er immers gereden in Hoogerheide (24/01), waar we ten laatste de winnaar van de volgende Wereldbeker leren kennen.

Vier Wereldbekercrossen veranderen

Lees ook... Thibau Nys allesbehalve depressief en zelfs strijdlustig: "Van der Poel zal een bom op tafel gooien"
Naast Dendermonde en Maasmechelen staan dus ook het Franse Flamanville en het Italiaanse Terralba niet langer op de kalender van de Wereldbeker. Het wordt uitkijken wat de impact zal zijn van al deze nieuwe wijzigingen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wereldbeker
X2O-trofee
Dendermonde
Maasmechelen
Mathieu Van Der Poel
Thibau Nys

Meer nieuws

Thibau Nys allesbehalve depressief en zelfs strijdlustig: "Van der Poel zal een bom op tafel gooien"

Thibau Nys allesbehalve depressief en zelfs strijdlustig: "Van der Poel zal een bom op tafel gooien"

19:30
Thibau Nys heeft heel goed nieuws vlak voor het WK veldrijden

Thibau Nys heeft heel goed nieuws vlak voor het WK veldrijden

08:30
Een harde klap en grote schok: ziekte teistert de Belgische plannen op het WK veldrijden

Een harde klap en grote schok: ziekte teistert de Belgische plannen op het WK veldrijden

10:35
Zoontje Georges gek van de cross maar beleeft een 'Blue Monday': Van Aert onthult hoe het zit Naast de fiets

Zoontje Georges gek van de cross maar beleeft een 'Blue Monday': Van Aert onthult hoe het zit

07:00
Van der Poel komt met de schrik vrij: dit is het verdict na valpartij tijdens WK-verkenning

Van der Poel komt met de schrik vrij: dit is het verdict na valpartij tijdens WK-verkenning

14:00
Uitspraak over Sven Nys blijft bij en bondscoach gelooft pas dat Van der Poel stopt als hij het ziet

Uitspraak over Sven Nys blijft bij en bondscoach gelooft pas dat Van der Poel stopt als hij het ziet

29/01
Opvallend: concurrent smeekt Van der Poel ... om te blijven crossen

Opvallend: concurrent smeekt Van der Poel ... om te blijven crossen

28/01
Mathieu van der Poel verbaast Adrie met succes en werkwijze: "Ik vind het niet normaal"

Mathieu van der Poel verbaast Adrie met succes en werkwijze: "Ik vind het niet normaal"

28/01
Ondanks sterkte Van der Poel: Vanthourenhout heeft eigen WK-droom, maar er staan vraagtekens bij Interview

Ondanks sterkte Van der Poel: Vanthourenhout heeft eigen WK-droom, maar er staan vraagtekens bij

28/01
Iserbyt heeft het nog altijd zwaar en verklaart Van der Poel nagenoeg onaantastbaar

Iserbyt heeft het nog altijd zwaar en verklaart Van der Poel nagenoeg onaantastbaar

28/01
Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

Indrukwekkendste Van der Poel-moment van 2026 komt mogelijk nu al van buiten de cross

10:00
Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

Hongerige Evenepoel is razend ambitieus en verspilt geen tijd om dat te onderstrepen

09:00
Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

Niet iedereen wilde overwinning Evenepoel zien: tv-zender ligt onder vuur bij woedende kijkers

08:00
Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

Van der Poel en Pogacar zijn factor, maar Declercq ziet iets terugkeren: "Geen sneer naar Evenepoel"

21:30
Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

Stopt Van der Poel met crossen? Van Aert reageert met veel verbazing: "Ik kon het niet geloven"

18:00
Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

Ene ex-renner countert de andere: "Van der Poel kan klassement rijden in grote ronde"

19:00
WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

WK-organisatie treurt: niet-deelname Van Aert blijft niet zonder gevolgen

20:30
🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

🎥 Thibau Nys & co zijn gewaarschuwd: Del Grosso doet nu reeds alle monden openvallen

18:30
Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

Zorgen om Nys na teleurstelling? Van Aert ziet duidelijke signalen

13:00
Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

Evenepoel verwittigt vriend en vijand dat hij geen loze beloftes maakt

17:00
Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

Evenepoel pakt ook individuele zege met geweldige solo, België heeft WK-medaille en Milan leert pijnlijke les

16:10
"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

16:00
Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

15:00
Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

Sanne Cant is het niet eens met Paul Herygers en vreest voor één crosser

13:30
Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

Geen medaille voor Belgen op WK? De Clercq geeft zijn ongezouten mening

12:30
🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

🎥 Unibet Rose Rockets krijgt mokerslag van de Tour de France

11:30
Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) krijgt zwaar verdict na val aan hoge snelheid

30/01
Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

Kan Evenepoel de Tour winnen? Lodewyck rekent onder meer op... Vingegaard

30/01
Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

30/01
Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

30/01
Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

30/01
"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

30/01
De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

30/01
Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

29/01
Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

29/01
Niet alleen Van Aert: Vanthourenhout ziet gemiste kans voor andere Belg op WK veldrijden

Niet alleen Van Aert: Vanthourenhout ziet gemiste kans voor andere Belg op WK veldrijden

29/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Lucinda Brand Eli Iserbyt Lotte Kopecky Fabrizio Guidi Sanne Cant Joris Nieuwenhuis Denise Betsema Tibor Del Grosso Emiel Verstrynge Hennie Stamsnijder Mauri Vansevenant Bobbie Traksel Patrick Lefevere Tim Declercq

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved