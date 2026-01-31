UCI grijpt drastisch in: crossen waar Van der Poel en Nys wonnen krijgen een klap

De UCI heeft een best drastische wijziging meegedeeld in het veldrijden. Belgische crossen waar Van der Poel en Nys wonnen behoren volgend seizoen niet langer tot de Wereldbeker en er zijn dan nog eens twee buitenlandse crossen die ook afvallen.

Dat is dan één derde van de volledige Wereldbeker dat verandert, want ook volgend seizoen telt dit regelmatigheidscriterium twaalf manches. De UCI heeft bij Belga de nieuwe kalender van de Wereldbeker voorgesteld. Er wordt in het seizoen 2026-2027 begonnen met een tweeluik in Tsjechië, in Ostrava (27/11) en in Tabor (29/11). Ostrava is een nieuwkomer.

De derde manche wordt op 13 december verreden, al is het nog niet bekend waar precies. Wel staat vast dat dit een cross buiten de Benelux wordt. Op 19 en 20 december staat de Wereldbeker twee dagen na elkaar centraal: Antwerpen en Koksijde ontvangen dan de crossers. In de kerstperiode volgen Gavere (26/12), Namen (27/12) en Besançon (29/12).

Hamme in de plaats van Maasmechelen

Na de jaarwisseling gaat de Wereldbeker in 2027 verder met de crossen van Zonhoven (03/01), Benidorm (17/01) en Hamme (23/01). Hamme komt in de plaats van Maasmechelen, waar Van der Poel onlangs nog indruk maakte met een succesvolle inhaalrace ondanks twee lekke banden. Ook Dendermonde speelt zijn plek op de WB-kalender kwijt.

In Dendermonde wist dit seizoen Thibau Nys te triomferen na een hele spannende cross met lange tijd verschillende kandidaat-winnaars. Aan de traditionele afsluiter verandert er niets. Een dag na Hamme wordt er immers gereden in Hoogerheide (24/01), waar we ten laatste de winnaar van de volgende Wereldbeker leren kennen.

Vier Wereldbekercrossen veranderen

Naast Dendermonde en Maasmechelen staan dus ook het Franse Flamanville en het Italiaanse Terralba niet langer op de kalender van de Wereldbeker. Het wordt uitkijken wat de impact zal zijn van al deze nieuwe wijzigingen.