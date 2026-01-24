Tourdroom Evenepoel krijgt koude douche: Van Impe vindt hem zelfs niet grootste Belgische hoop

Remco Evenepoel zal er dit jaar gebrand op zijn om de Tour-teleurstelling uit 2025 door te spoelen. Het is een thema dat ook aan bod gekomen is op de voorbije editie van Velofollies. Daar vond een gesprek plaats met Lucien Van Impe, de laatste Belgische Tourwinnaar.

Uit een interview met de organisatie bleek dat Van Impe eraan twijfelt dat hij vijftig jaar na zijn Tourzege opgevolgd zal worden door Evenepoel. "Iedereen zegt dat Evenepoel de Ronde van Frankrijk zal winnen. Om eerlijk te zijn: ik denk het niet. Ik denk dat hij nog tekort gaat komen tegen die twee grote mannen (Vingegaard en Pogacar, red.). Zeker Pogacar is buiten categorie."

Van Impe geeft Evenepoel wel meer kans na zijn ploegwissel. "Remco heeft nu één nadeel: die Lipowitz is ook geen gewone. Ik denk dat die misschien iets beter zal zijn. Dan gaat Remco op de duur misschien nog moeten werken voor hem. Pogacar kan ook een slecht jaar hebben en iets minder goed zijn. Als hij aan 80% rijdt, is hij waarschijnlijk nog beter."

Widar is voor Van Impe de Belgische toekomst

Pogacar en Vingegaard zijn tegenstanders van formaat. Van Impe waarschuwt ervoor dat de volgende jaren ook jonge, opkomende renners concurrenten van Evenepoel kunnen worden. "Moest het gemakkelijk geweest zijn, had er al een Belg de Tour gewonnen in de laatste vijftig jaar. Jarno Widar is voor mij de toekomst. Dat is een klasbak."

Een opvallende uitspraak van Van Impe, die dus meer gelooft in de Lotto-belofte dan in Evenepoel. "Als die jongen ervoor werkt en in zijn hoofd steekt dat hij de Tour kan winnen... Ervoor werken, dat wil zeggen: rittenkoersen rijden en je alleen daarop toeleggen." Van Impe raadt het af om het rijden van een klassement te combineren met klassiekers.

Evenepoel opnieuw podiumkandidaat

Ondanks zijn uitlatingen beseft Van Impe dat Evenepoel wel de Belg is die al eens derde werd. "Hij zal dit jaar weer derde of misschien vierde worden. Als je derde kunt worden, kun je ook winnen, als de eerste twee enige slechte dagen hebben. Hij zou kunnen winnen als hij nog iets beter kan recupereren. Remco rijdt één dag goed in de cols, de tweede dag iets minder en de derde dag krijgt hij een 'klop'."