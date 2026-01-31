Naast de fiets Zoontje Georges gek van de cross maar beleeft een 'Blue Monday': Van Aert onthult hoe het zit

Zoontje Georges gek van de cross maar beleeft een 'Blue Monday': Van Aert onthult hoe het zit


De opvolging is misschien wel verzekerd ten huize Van Aert. Wout merkt hoe Georges al helemaal gek is van de cross. Dat is toch een groot verschil met Jerome.

In de podcast Live Slow Ride Fast geeft Wout van Aert toe dat hij na het oplopen van zijn enkelblessure in Mol naar zo goed als alle crossen op tv gekeken heeft. Dat heeft niet zozeer alleen met zichzelf te maken. "Ik heb een 5-jarige zoon die alles van A tot Z wil volgen", verwijst hij naar Georges. "Dat is ook een reden waarom elke cross gekeken heb."

Wout heeft over de belangstelling van Georges in het veldrijden een leuke anekdote. "De cross van Zonhoven ging door op de laatste dag van de kerstvakantie. De dag daarna moest hij terug naar school. Hij kwam 's middags thuis van school en zei: "Papa, cross kijken". Ik zei: "Vanaf nu is het niet meer elke dag cross, de kerstperiode is voorbij"."

Niet meer elke dag cross na Zonhoven

Het ritme van elke dag cross kijken werd zo wel verstoord. "Het was een 'Blue Monday' voor hem", lacht Wout. Blue Monday is een marketingterm die bedacht is voor de zogezegd meest deprimerende dag van het jaar. George is dus helemaal fan van de wielersport. Ergens is het logisch, aangezien hij thuis omringd wordt door fietsen.

Het is niet zo dat Wout per se wil dat zijn zonen bezig zijn met de koers en de cross. "De jongste lijkt er veel minder interesse in te hebben, maar Georges had het van in het begin. Soms is de cross een familie-uitstap. Net voor de middag vertrekken we. Alle mensen van de ploeg kennen onze kids ondertussen ook. Ze komen dan een keer mee op de bus."

Mooi om te beleven voor gezin Van Aert


Het is heel leuk voor Wout, Sarah en de kinderen om dit als gezin te kunnen beleven. Als het van Georges afhangt, blijft dat dus nog wel even duren. In tegenstelling tot Mathieu van der Poel overweegt Wout overigens ook nog niet om te stoppen met crossen. 

