"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

Juan Ayuso probeerde in de voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes om te winnen op de Grand Colombier met een lange solo. De Spanjaard werd echter nog ingehaald door ex-ploegmaat Isaac Del Toro en was achteraf kritisch voor zichzelf.

Op zo'n 6,5 kilometer van de streep versnelde Juan Ayuso op de Grand Colombier (8,5 kilometer aan gemiddeld 10,1%). De Spanjaard nam een voorsprong van zo'n twintig seconden op Del Toro, Jorgenson, Johannessen en Uijtdebroeks.

Zijn voorsprong verder uitbouwen lukte niet en op zo'n 4,5 kilometer van het einde ging Del Toro op zoek naar zijn ex-ploegmaat Ayuso. Op zo'n twee kilometer van de streep kwam de Mexicaan bij Ayuso en liet hem ook achter.

De Spanjaard moest de ritzege aan Del Toro laten en kwam 24 seconden later over de streep als tweede. Ayuso was achteraf ook kritisch voor zichzelf en niet tevreden met zijn prestatie in de voorlaatste rit van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes.

Ayuso teleurgesteld na tweede plaats

"Ik ben teleurgesteld, omdat ik van iets te ver heb aangevallen. De wind stond ook niet goed voor zo'n lange aanval. Mijn ploegmaats (van Lidl-Trek, nvdr.) hadden na hun harde werk een resultaat verdiend."

"Waarom ik dan toch van zo ver heb aangevallen? Omdat ik stom ben", lachte Ayuso. "Het tempo lag op dat moment niet heel hoog en het was ook het zwaarste gedeelte", legde de Spanjaard uit.





"De ritzege werd beslist op het einde, ik heb dan ook een overwinning weggegooid", stelde Ayuso. "Ik ben wel blij met mijn vorm, daarom is deze plaats ook moeilijk te aanvaarden. Mijn benen waren goed en de ploeg deed het uitstekend."

Podium nog haalbaar voor Ayuso

Ayuso won in februari een rit en het eindklassement in de Ronde van de Algarve, maar in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland moest hij opgeven in de vierde etappe. De Tour Auvergne - Rhône-Alpes is zijn vierde rittenkoers van het jaar.

In het klassement begint Ayuso zondag aan de slotrit als vierde met 1'06" achterstand op leider Tuckwell. Het verschil met Del Toro is 24 seconden, op Jorgenson heeft Ayuso nog 17 seconden achterstand.