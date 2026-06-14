Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen

Ex-renner Rohan Dennis (36) is opnieuw in opspraak gekomen in zijn thuisland Australië. Dennis heeft een rijverbod van vijf jaar, maar werd toch betrapt achter het stuur met zijn twee kinderen als passagiers.

Eind 2023 was Rohan Dennis betrokken bij de de dood van zijn vrouw Melissa Hoskins, die door Dennis werd aangereden met een pick-up. Hoskins overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

Dennis kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 16 maanden en 28 dagen en moest zich twee jaar aan voorwaarden houden. Daaraan voldeed Dennis eind vorig jaar al, maar hij kreeg ook een rijverbod van vijf jaar.

Dennis schendt rijverbod en moet opnieuw voor de rechter komen

Dat rijverbod zou Dennis volgens het Australische ABC donderdag in de namiddag hebben geschonden. De wereldkampioen tijdrijden van 2018 en 2019 werd betrapt achter het stuur van een auto, met zijn twee kinderen als passagiers.

De auto van Dennis is ook voor zo'n maand in beslag genomen en de Australiër zal zich ook voor de rechter moeten verantwoorden. Of deze nieuwe feiten gevolgen zal hebben, is nog niet meteen duidelijk.



Begin dit jaar reageerde Dennis ook op het dodelijk ongeval. "Ja, het was een ongeluk", zei Dennis Ik hield van Melissa en het laatste wat ik ooit wilde was haar pijn doen. Nooit in mijn leven is er ook maar enige fysieke agressie in me opgekomen tijdens een meningsverschil met Melissa."