Naast de fiets Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ex-renner Rohan Dennis (36) is opnieuw in opspraak gekomen in zijn thuisland Australië. Dennis heeft een rijverbod van vijf jaar, maar werd toch betrapt achter het stuur met zijn twee kinderen als passagiers.

Eind 2023 was Rohan Dennis betrokken bij de de dood van zijn vrouw Melissa Hoskins, die door Dennis werd aangereden met een pick-up. Hoskins overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis. 

Dennis kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 16 maanden en 28 dagen en moest zich twee jaar aan voorwaarden houden. Daaraan voldeed Dennis eind vorig jaar al, maar hij kreeg ook een rijverbod van vijf jaar.

Dennis schendt rijverbod en moet opnieuw voor de rechter komen

Dat rijverbod zou Dennis volgens het Australische ABC donderdag in de namiddag hebben geschonden. De wereldkampioen tijdrijden van 2018 en 2019 werd betrapt achter het stuur van een auto, met zijn twee kinderen als passagiers. 

De auto van Dennis is ook voor zo'n maand in beslag genomen en de Australiër zal zich ook voor de rechter moeten verantwoorden. Of deze nieuwe feiten gevolgen zal hebben, is nog niet meteen duidelijk. 


Begin dit jaar reageerde Dennis ook op het dodelijk ongeval. "Ja, het was een ongeluk", zei Dennis Ik hield van Melissa en het laatste wat ik ooit wilde was haar pijn doen. Nooit in mijn leven is er ook maar enige fysieke agressie in me opgekomen tijdens een meningsverschil met Melissa."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Rohan Dennis

Meer nieuws

"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

09:45
"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

09:00
Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

08:10
Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

19:15
🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

18:15
"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

17:45
Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

17:15
🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

16:28
Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

15:55
Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

15:15
📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

14:36
Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

13:45
Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

12:40
Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

11:45
Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

11:00
Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

10:30
Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

13/06
Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

13/06
Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

13/06
Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

13/06
De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

13/06
"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour" Opinie

"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour"

12/06
Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

12/06
Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

12/06
Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

12/06
Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

12/06
Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

12/06
De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

12/06
Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel Naast de fiets

Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel

12/06
🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

12/06
Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?

Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?

12/06
Lyrische Van Aert zwaar onder de indruk van één man: "Wanneer het zo bekroond wordt door Wout..."

Lyrische Van Aert zwaar onder de indruk van één man: "Wanneer het zo bekroond wordt door Wout..."

12/06
🎥 Wout van Aert laat iemand totaal gedesillusioneerd achter: renner en José De Cauwer reageren

🎥 Wout van Aert laat iemand totaal gedesillusioneerd achter: renner en José De Cauwer reageren

12/06
Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip

Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip

12/06
Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft

Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft

12/06
Absurd? Lotto-Intermarché krijgt monsterboete voor foutje van amper 60 seconden

Absurd? Lotto-Intermarché krijgt monsterboete voor foutje van amper 60 seconden

12/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Jose De Cauwer Maarten Wynants Michiel Elijzen Cian Uijtdebroeks Grischa Niermann Chris Horner Patrick Lefevere Jarno Widar Rohan Dennis Tadej Pogacar Juan Ayuso Jasper Philipsen Thibau Nys Nathan Van Hooydonck Rudi Garcia Eddy Merckx Tim Merlier Hugo Hofstetter

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved