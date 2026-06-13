🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Isaac del Toro heeft de voorlaatste etappe in de Tour Auvergne - Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan was op de Grand Colombier de beste, Cian Uijtdebroeks werd knap vijfde.

De voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes telde maar liefst zes beklimmingen, met onder meer twee kanten van de Colombier. Halfweg de etappe lag de Lacets du Grand Colombier, de aankomst lag op de Grand Colombier (8.5 km aan gemiddeld 10.1%). 

Paul Seixas was een van de favorieten voor de ritzege, maar kwam stevig ten val in een afdaling. De Fransman hield er schaafwonden aan over op zijn rechterkant, ook zijn beide knieën waren geraakt. 

Seixas moest zo'n drie minuten goedmaken, maar kwam na een lange achtervolging dan toch weer aansluiten in het peloton. Daar maakten onder meer Lidl-Trek en Visma-Lease a Bike tempo om Seixas niet zomaar te laten terugkeren. 

Ayuso probeert, maar Del Toro is de beste op de Grand Colombier

Alles zou beslist worden op de Grand Colombier. Seixas en leider Tuckwell kwamen al snel in de problemen, maar vooral Seixas kon zijn achterstand wel beperken en stortte niet helemaal in. 

Ayuso reed op zo'n 6,5 kilometer alleen weg en nam meteen een voorsprong van zo'n 20 seconden op Jorgenson, Del Toro, Johannessen en Uijtdebroeks. Op zo'n 4 kilometer van de streep ging Del Toro alleen op zoek naar Ayuso. 

Het duurde tot op zo'n twee kilometer van de streep, maar Del Toro ging wel op en over Ayuso. De Mexicaanse kampioen bouwde een voorsprong uit van tiental seconden en pakte ook de ritzege in de voorlaatste etappe. 

Tuckwell blijft leider, Jorgenson en Del Toro sluipen dichtbij

Del Toro won met 24 seconden voorsprong op Ayuso, Johannessen kwam binnen op 38 seconden, Jorgenson en Uijtdebroeks verloren 41 seconden. Seixas werd uiteindelijk zevende op net geen anderhalve minuut. 

Leider Tuckwell werd elfde op 2'33", maar behield wel zijn gele leiderstrui. In het klassement heeft Tuckwell nog 42 seconden voorsprong op Jorgenson en 49 seconden op Del Toro, zondag volgt er nog een zware bergrit met twee beklimmingen van eerste categorie en twee beklimmingen buiten categorie. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

19:15
🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

18:15
"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

17:45
Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

17:15
Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

15:55
Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

15:15
📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

14:36
Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

13:45
Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

12:40
Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

11:45
Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

11:00
Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

10:30
Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

09:50
Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

09:15
Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

08:44
Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

08:16
De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

07:00
"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour" Opinie

"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour"

20:15
Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

12/06
Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

12/06
Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

12/06
Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

12/06
Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

12/06
De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

12/06
Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel Naast de fiets

Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel

12/06
🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

12/06
Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?

Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?

12/06
Lyrische Van Aert zwaar onder de indruk van één man: "Wanneer het zo bekroond wordt door Wout..."

Lyrische Van Aert zwaar onder de indruk van één man: "Wanneer het zo bekroond wordt door Wout..."

12/06
🎥 Wout van Aert laat iemand totaal gedesillusioneerd achter: renner en José De Cauwer reageren

🎥 Wout van Aert laat iemand totaal gedesillusioneerd achter: renner en José De Cauwer reageren

12/06
Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip

Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip

12/06
Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft

Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft

12/06
Absurd? Lotto-Intermarché krijgt monsterboete voor foutje van amper 60 seconden

Absurd? Lotto-Intermarché krijgt monsterboete voor foutje van amper 60 seconden

12/06
De Tourbom van Soudal Quick-Step: moet Tim Merlier vrezen voor zijn plek?

De Tourbom van Soudal Quick-Step: moet Tim Merlier vrezen voor zijn plek?

11/06
Gaat Van Gucht tegen Vive le Vélo in? Dit heeft hij er zelf over te zeggen Naast de fiets

Gaat Van Gucht tegen Vive le Vélo in? Dit heeft hij er zelf over te zeggen

11/06
Transferbom op komst? Soudal Quick-Step dicht bij opvallende aanwinst

Transferbom op komst? Soudal Quick-Step dicht bij opvallende aanwinst

11/06
Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

11/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jose De Cauwer Remco Evenepoel Michiel Elijzen Maarten Wynants Cian Uijtdebroeks Grischa Niermann Chris Horner Patrick Lefevere Jarno Widar Juan Ayuso Tadej Pogacar Jasper Philipsen Nathan Van Hooydonck Rudi Garcia Eddy Merckx Tim Merlier Hugo Hofstetter Bruno Armirail

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved