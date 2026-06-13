🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

Isaac del Toro heeft de voorlaatste etappe in de Tour Auvergne - Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan was op de Grand Colombier de beste, Cian Uijtdebroeks werd knap vijfde.

De voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes telde maar liefst zes beklimmingen, met onder meer twee kanten van de Colombier. Halfweg de etappe lag de Lacets du Grand Colombier, de aankomst lag op de Grand Colombier (8.5 km aan gemiddeld 10.1%).

Paul Seixas was een van de favorieten voor de ritzege, maar kwam stevig ten val in een afdaling. De Fransman hield er schaafwonden aan over op zijn rechterkant, ook zijn beide knieën waren geraakt.

Seixas moest zo'n drie minuten goedmaken, maar kwam na een lange achtervolging dan toch weer aansluiten in het peloton. Daar maakten onder meer Lidl-Trek en Visma-Lease a Bike tempo om Seixas niet zomaar te laten terugkeren.

Ayuso probeert, maar Del Toro is de beste op de Grand Colombier

Alles zou beslist worden op de Grand Colombier. Seixas en leider Tuckwell kwamen al snel in de problemen, maar vooral Seixas kon zijn achterstand wel beperken en stortte niet helemaal in.

Ayuso reed op zo'n 6,5 kilometer alleen weg en nam meteen een voorsprong van zo'n 20 seconden op Jorgenson, Del Toro, Johannessen en Uijtdebroeks. Op zo'n 4 kilometer van de streep ging Del Toro alleen op zoek naar Ayuso.





Het duurde tot op zo'n twee kilometer van de streep, maar Del Toro ging wel op en over Ayuso. De Mexicaanse kampioen bouwde een voorsprong uit van tiental seconden en pakte ook de ritzege in de voorlaatste etappe.

Tuckwell blijft leider, Jorgenson en Del Toro sluipen dichtbij

Del Toro won met 24 seconden voorsprong op Ayuso, Johannessen kwam binnen op 38 seconden, Jorgenson en Uijtdebroeks verloren 41 seconden. Seixas werd uiteindelijk zevende op net geen anderhalve minuut.

Leider Tuckwell werd elfde op 2'33", maar behield wel zijn gele leiderstrui. In het klassement heeft Tuckwell nog 42 seconden voorsprong op Jorgenson en 49 seconden op Del Toro, zondag volgt er nog een zware bergrit met twee beklimmingen van eerste categorie en twee beklimmingen buiten categorie.