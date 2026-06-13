De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden
Foto: © photonews

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José De Cauwer geeft deze week weer commentaar bij de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Uit zijn jaren als ploegleider beschikt De Cauwer dan ook over onschatbaar veel wielerkennis.

Onder leiding van De Cauwer won Greg LeMond in 1989 de Tour de France. Anno 2026 volgt De Cauwer het wielrennen nog altijd met evenveel passie en beantwoordt hij ook vragen van kijkers tijdens de VRT-uitzendingen. Zo kreeg hij deze week de vraag bij welke ploeg hij aan de slag zou willen gaan als hij nu nog ploegleider was.

De Cauwer koos niet één specifieke ploeg uit, maar sprak wel zijn voorkeur uit. "Ik zou niet kiezen voor de ploeg van Pogacar. Waar je het meeste voldoening uit haalt, is koersen te winnen waarvan de rest niet denkt dat je ze kunt winnen." De Cauwer heeft het dan over het toepassen van een bepaalde tactiek of winnen met een underdog.

Evenepoel aan tijdritzeges helpen geen grote uitdaging

Vooral het werk voorafgaand aan zo'n wedstrijd, met een renner aan de slag gaan en hem doen geloven dat hij een bepaalde koers kan winnen, daar houdt De Cauwer van. "Om in een tijdrit in de ploegwagen achter Remco Evenepoel te rijden..." De Cauwer maakte zijn zin niet af, maar het was duidelijk dat hij daarin niet de grootste uitdaging zag.

Het is immers volkomen normaal dat de beste tijdrijder ter wereld een tijdrit wint. "Daar kruipt wel veel voorbereiding in", spreekt De Cauwer wel met respect voor het werk van Klaas Lodewyck. Volgens De Cauwer is de functie van ploegleider ook veranderd, omdat tegenwoordig de coaches van de renners veel te zeggen hebben.

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Jose De Cauwer

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