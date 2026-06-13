Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

Isaac Del Toro heeft de voorlaatste etappe, een stevige bergrit, van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes naar zijn hand gezet. Wereldkampioen Pogacar zal het graag gezien hebben, Del Toro moet in de Tour zijn meesterknecht worden.

In de zesde rit kwam er geen afscheiding tussen Paul Seixas en Isaac Del Toro in de Tour Auvergne - Rhône-Alpes, een dag later was dat wel het geval. Al was Seixas wel stevig ten val gekomen en moest hij lang achtervolgen.

Del Toro was op de Grand Colombier (8,5 km aan gemiddeld 10,1%) duidelijk de beste. De Mexicaanse kampioen kwam op zo'n twee kilometer van de streep bij zijn ex-ploegmaat Juan Ayuso en liet hem ook achter.

De eerste zege van Del Toro sinds midden maart kwam niet meer in gevaar, hij was duidelijk de beste bergop. "Het gaat elke koers beter en beter. Ik had voor de start niet veel vertrouwen, maar ik wilde vandaag heel graag winnen", zei Del Toro achteraf.

Del Toro niet helemaal tevreden na ritzege

Toch was de Mexicaanse kampioen niet helemaal tevreden na zijn zesde overwinning van het seizoen. "Het was niet mijn beste prestatie, maar ik ben blij met mijn vorm en hoe ik gepresteerd heb."

"Het is nu zaak om op deze manier te blijven evolueren. De drang om nog beter te worden houdt met gemotiveerd." Met zijn ritzege deed Del Toro ook een goede zaak in het klassement, hij staat nog maar op 49 seconden van leider Tuckwell.





Pogacar zal in de Tour op uitstekende Del Toro kunnen rekenen

"Het klassement was het doel", zei de Mexicaan nog. Dat zal over zo'n drie weken in de Tour de France niet het geval zijn, daar mikt wereldkampioen Tadej Pogacar op zijn vijfde eindzege. Del Toro moet zijn meesterknecht worden.

De wereldkampioen zal de overwinning van Del Toro graag zien gebeuren hebben. In de strijd tegen Vingegaard zal de Mexicaan een enorm wapen zijn voor Pogacar, de wereldkampioen rijdt volgende week de Ronde van Zwitserland.