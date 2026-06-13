Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

Ook Matteo Jorgensen zag vanuit de achtergrond hoe Maxim Van Gils de zege pakte in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Zelf beleefde de Amerikaan geen al te slechte dag, al bleef één fase achteraf wel hangen bij de kopman van Visma-Lease a Bike.

Jorgensen kwam als derde van de klassementsmannen over de streep. Op het einde kon hij het wiel van Paul Seixas net niet meer houden. Hij verloor uiteindelijk 13 seconden op het Franse wonderkind.

Het was een gekkenhuis

Bruno Armirail, een ploegmaat van Jorgensen, zat mee in de zeer omvangrijke vlucht van de dag en schoof zo op naar de tweede plaats in het klassement. "Het was een gekkenhuis vanaf de start. Ik zag die groep wegrijden en dacht: dit wordt een zware dag", verklaarde Jorgenson na de rit aan Eurosport.

"Het was een goede situatie voor ons, want de andere ploegen moesten heel hard achtervolgen en wij konden onszelf relatief sparen. Voor ons was het goed om Bruno, Edo en Per mee te hebben."

Jorgensen was geschokt

In het slot zag Jorgensen Oscar Onley (Netcompany INEOS) zwaar ten val komen. "Die laatste afdaling was heel tricky", aldus Jorgensen. "Ik hoop dat Oscar Onley oké is, want ik zag dat hij over de vangrail vloog en daardoor was ik wat geschokt."

Ook Joshua Tarling, een ploegmaat van Onley, kwam zwaar ten val. Hij moest gehavend de strijd staken, terwijl Onley op 29 minuten binnenkwam van Van Gils.





Jorgensen zelf zag af in het wiel van Seixas en moest uiteindelijk lossen. "Decathlon ging nucleair en ik hield het zo lang als dat ik kon vol, wetende dat ik mijzelf niet op wilde blazen." Hij kwam uiteindelijk op 3 minuten en 28 seconden binnen.

Op de vierde plaats

In het algemene klassement staat Jorgensen nu op de vierde plaats op 2 minuten en 34 seconden van Luke Tuckwell (Red Bull–BORA–Hansgrohe). Zijn bonus op Seixas bedraagt momenteel 32 seconden. Jorgensen rijdt zijn eerste koers na zijn sleutelbeenbreuk in de Amstel Gold Race eerder dit jaar.