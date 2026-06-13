Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

Cian Uijtdebroeks is knap vijfde geworden in de voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes, met aankomst op de Grand Colombier. En dat na enkele moeilijke dagen, waarin hij wat ziek was.

Met Movistar werd Cian Uijtdebroeks zevende in de ploegentijdrit van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes, maar verder had hij tot nu toe een anonieme koers gereden. In het klassement stond Uijtdebroeks wel in de top twintig.

Uijtdebroeks had last van griep en buikloop

In de voorlaatste etappe was Uijtdebroeks wel bij de beste renners bergop. Op de Grand Colombier werd hij uiteindelijk vijfde, op 41 seconden van ritwinnaar Del Toro. En dat na enkele moeilijke dagen, gaf hij achteraf toe.

"Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was toch wat ziek", zei Uijtdebroeks achteraf bij VTM Nieuws. Uijtdebroeks had last van griep en buikloop en bracht veel tijd door op het toilet.

Hij voelde zich zaterdagochtend wel beter, maar garanties gaf dat niet voor de zware bergrit. Uijtdebroeks bleek dus uitstekend voor de dag te komen. "Een prestatie als vandaag toont dat de basis goed is."

Wat kan Uijtdebroeks nog op slotdag van Tour Auvergne - Rhône-Alpes?

Uijtdebroeks is ook opgeschoven naar de achtste plaats in het klassement, al volgt hij wel nog op 2'17" van leider Tuckwell. Ook op Del Toro en Jorgenson is de achterstand van Uijtdebroeks nog meer dan een minuut.



Lees ook... Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"›

Voor Uijtdebroeks wordt het nog eens voluit gaan op de slotdag, om het maximale eruit te halen. "Ik ga er volop voor gaan, als training voor de Tour én om er hier het maximale uit te halen", besloot de Belgische kopman van Movistar nog.