Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

Patrick Lefevere is niet meer actief in de wielerwereld, maar volgt het wielrennen nog steeds op de voet. Onze landgenoot ziet hoe de UCI steeds strenger optreedt en vlot boetes uitdeelt. Hij stelt zich daarbij toch een pak vragen. Ook AIGCP-voorzitter Brent Copeland kan hem niet bekoren.

Lotto-Intermarché kreeg in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes bijvoorbeeld een boete van ruim 3.250 euro. Het bood zich te laat aan voor de verplichte materiaalcontrole voor de ploegentijdrit en werd daarop gestraft door de UCI. Het is maar een van de vele boetes die de UCI tegenwoordig uitdeelt in het wielrennen.

Lefevere stelt zich vragen

Patrick Lefevere stelt zich in zijn column voor Het Nieuwsblad luidop vragen. "Iets wat ik mij deze week heb afgevraagd: wat doet de UCI met zijn boetepot? Wie beheert al dat geld? Vloeit dat terug naar het wielrennen of gaan ze er in Aigle een keer goed mee gaan eten? Beleggen in Zwitsers vastgoed kan ook, want de bedragen zijn echt niet meer normaal."

Lefevere denkt dat vooral de "kleinere teams" hierdoor getroffen worden. Voor ploegen als UAE Team Emirates-XRG zijn de boetes van de UCI eerder peanuts. De ploegen zelf betalen de boetes van de UCI en Lefevere weet uit ervaring dat dat weegt op een budget.

Een bedenkelijke evolutie

Hij ziet ook nog een andere bedenkelijke evolutie. "De boodschap van de UCI is de voorbije weken niet mis te verstaan: big brother is watching you", schrijft hij.

"De fiets van Lorena Wiebes twintig gram te zwaar? Uit koers. Jan Willem Van Schip die een rare stuurpen, een rare fietspositie of een rare blik in zijn ogen heeft: uit koers. Zelfs al moet de gendarmerie hem klemrijden. En voor al de rest: boetes, boetes, boetes."





Brent Copeland

Lefevere spaart voorts zijn kritiek niet op Brent Copeland, de voorzitter van de belangenvereniging AIGCP. Onze landgenoot was in het verleden zelf voorzitter van die organisatie en stond daarbij geregeld op de barricades.

Copeland hoor je daarentegen niet, vindt hij. Onder meer de veiligheid in de koers is een thema dat hij volgens Lefevere verwaarloost.