"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

Mathieu van der Poel wil in alles wat hij doet uitblinken en winnen. Dat merkte Gianni Vermeersch toen hij de afgelopen jaren ploegmaat was van de Nederlander.

Sinds 2017 tot eind vorig jaar was Gianni Vermeersch ploegmaat van Mathieu van der Poel bij de ploeg van de broers Roodhooft. Hij bracht vele uren met Van der Poel door, zowel op als naast de fiets.

Afgelopen winter maakte Vermeersch de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe en is hij de ploegmaat van Remco Evenepoel geworden. En Vermeersch ziet wel degelijk gelijkenissen tussen de twee wereldtoppers.

Van der Poel wint elk spelletje

Evenepoel en Van der Poel zijn winnaars, in alles wat ze doen. Anders behoor je ook niet tot de wereldtop in het wielrennen. Elk spelletje willen ze dan ook winnen, vooral dan Mathieu van der Poel.

"Hij was ook effectief in alles de beste", zegt Vermeersch bij Wieler Revue. Hoe Van der Poel dan is als hij eens verliest, is voor Vermeersch dan ook moeilijk te zeggen. "Dat is in die jaren serieus niet gebeurd."

Zowel in computerspelletjes of andere sporten was Van der Poel altijd de beste. Vermeersch kon hem in poolen wel eens een keer kloppen, maar als onderdeel van verschillende wedstrijden. Uiteindelijk was Van der Poel dus nog altijd de beste.



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"Hij wint alles waar een wedstrijdje aan verbonden is", stelt Vermeersch dan ook. In het voorjaar was Van der Poel de beste in de Omloop Nieuwsblad en won hij voor de derde keer op rij de E3 Saxo Classic.

Programma Mathieu van der Poel

Volgende week rijdt Van der Poel de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni), zijn eerste koers sinds Parijs-Roubaix op 12 april. Deze zomer rijdt Van der Poel opnieuw de Tour, eind augustus zou hij opnieuw het WK mountainbiken willen rijden.

De afgelopen jaren was Van der Poel niet erg succesvol in het mountainbiken. In 2021 kwam hij zwaar ten val op de Olympische Spelen in Tokio, op het WK in 2023 viel hij in de eerste ronde en gaf hij op en vorig jaar werd hij 29ste op ruim vijf minuten.