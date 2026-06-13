Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

Cian Uijtdebroeks (Movistar) rijdt momenteel rond in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Onze landgenoot wil er het nodige ritme en vertrouwen opdoen voor de Tour de France. Daar zal hij als kopman starten, maar dat lijkt hem niet af te schrikken.

Cian Uijtdebroeks zakte vrijdag van de dertiende naar de zestiende plaats in het algemene klassement van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maar daar lijkt hij niet echt mee bezig te zijn. Bij WielerFlits geeft hij duidelijk aan dat de Tour de France het hoofddoel is en dat de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vooral dient als voorbereiding daarop.

Uijtdebroeks wil nog niet op 100% zitten

"Ik weet natuurlijk ook wel dat mijn conditie hier nog niet op de volle honderd procent zit. Maar dat willen we op dit moment ook absoluut niet", vertelt hij. Bovendien is de laatste week van de Tour de belangrijkste, waardoor hij nog tijd heeft om zijn absolute topvorm te bereiken.

Uijtdebroeks maakte begin 2026 de overstap van Visma-Lease a Bike naar Movistar, een transfer die nogal wat wenkbrauwen deed fronsen. Toch lijkt hij zich uitstekend te voelen bij de Spaanse formatie, waar hij een contract heeft tot eind 2029.

Als kopman naar de Tour

Uijtdebroeks zal dit jaar volop de kans krijgen om zich te bewijzen in de Tour. Hij maakt zijn debuut en zal daarbij meteen de kopman zijn. Enric Mas zal daardoor niet aan de start verschijnen van La Grande Boucle.

Onze landgenoot had eerst andere plannen, geeft hij toe. "Mijn persoonlijke idee was aanvankelijk wel om eerst richting de Giro en de Vuelta te gaan, maar de ploeg wilde mij heel graag direct inzetten voor de Tour. Nadat ik daar een beetje over had nagedacht, vond ik dat uiteindelijk ook wel een heel leuk idee."





Niets moet en alles mag

Hij trekt naar eigen zeggen naar de Tour met een niets moet en alles mag-mentaliteit. Al blijft een goed klassement rijden wel het grote doel. Het beste resultaat van Uijtdebroeks in een grote ronde tot nu toe was een achtste plek in de Vuelta van 2023. Beter doen in de Tour zou een straffe prestatie zijn.