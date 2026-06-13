Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

Gianni Vermeersch was gisteren aan het feest met Red Bull-BORA-hansgrohe. Onze landgenoot zag hoe ploegmaat Maxim Van Gils knap de zege pakte bij zijn rentree en helemaal terug is. Vermeersch heeft met eigen ogen gezien hoe Van Gils beter werd na zijn val in de Clásica Jaén.

Gianni Vermeersch bracht met onder meer Remco Evenepoel en Maxim Van Gils enkele weken door in de Sierra Nevada. Op hoogte wilden ze zich voorbereiden op de volgende doelen. Voor Evenepoel is dat uiteraard de Tour de France. Hij wil er schitteren aan de zijde van medekopman Florian Lipowitz.

Van Gils reed heel gemakkelijk bergop

Voor Van Gils stond de hoogtestage dan weer in het teken van beter worden. Of nóg beter misschien, want Vermeersch keek in de Spaanse bergen toch zijn ogen uit. "We hebben er hard getraind", vertelde Vermeersch na afloop van rit 6 aan Sporza.

"Het was daar al duidelijk dat Maxim heel goed in vorm was. Hij reed heel gemakkelijk bergop." Iets wat duidelijk werd in rit 6. Van Gils was samen met Vermeersch goed mee met de zeer omvangrijke kopgroep en viel zelf aan.

Een deugddoende zege

Tobias Halland Johannessen, Pablo Torres en Luke Tuckwell, een ploegmaat van Van Gils, sprongen mee. Torres kraakte onder het gebeuk van Tuckwell, waardoor we een sprint kregen met drie.

Daarin toonde Van Gils zich duidelijk de sterkste. Met de armen in de lucht vierde hij zijn overwinning. Na maanden van revalideren deed het hem, Vermeersch en de rest van Red Bull-BORA-hansgrohe zichtbaar deugd.





Nu naar de Tour?

De vraag is nu of Van Gils zijn goede vorm mag doortrekken in de Tour. Hij zou deel uitmaken van de ruime voorselectie van zijn ploeg, maar is nog niet zeker van deelname. Ploegleider Klaas Lodewyck was na de ritzege van Van Gils wel duidelijk over zijn Tour-kansen.

Een Van Gils in deze vorm kan van grote waarde zijn in La Grande Boucle. In dienst van de twee kopmannen en voor eigen rekening. Benieuwd wat Red Bull-BORA-hansgrohe ervan denkt.