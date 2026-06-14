Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

Paul Seixas kwam in de voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes zwaar ten val. Ritwinnaar Isaac Del Toro was echter niet verbaasd over die valpartij, want hij vindt dat er bijzonder veel risico's worden genomen door renners.

Op zo'n 100 kilometer van de streep kwam favoriet Paul Seixas ten val in een afdaling in de voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Nadien gaf Seixas ook toe dat hij in de fout was gegaan.

Seixas gaf fout toe over zware valpartij

"Ik reed te snel in een bocht. Ik wilde posities winnen zonder veel energie te verbruiken en dat was niet zonder risico. Ik heb een bocht verkeerd ingeschat en ik ben tegen een renner gereden", stelde Seixas.

De 19-jarige Fransman moest een achterstand van ruim drie minuten goedmaken. Na een achtervolging van zo'n 50 kilometer lukte dat ook, maar Seixas moest dat bekopen op de slotklim, de Grand Colombier.

Hij verloor uiteindelijk meer dan een minuut op ritwinnaar Del Toro en staat op zo'n twee minuten van leider Tuckwell. De eindzege in de Tour Auvergne - Rhône-Alpes zal dan ook moeilijk worden voor Seixas in de slotrit.

Del Toro wijst collega's met de vinger over grote risico's

Ritwinnaar Del Toro was niet verbaasd over de valpartij van Seixas. "Er worden veel te veel risico's genomen in het peloton. In elke afdaling, bij de bevoorrading, op het vlakke en zelfs bergop, overal wordt er gevallen", zei hij bij Cycling Pro Net.





"Het is niet meer normaal. Het is bizar hoeveel valpartijen er deze week zijn geweest", ging de Mexicaan verder. "Wij probeerden dan ook om de koers te controleren", stelde Del Toro nog.

Van de 154 renners die aan de start kwamen in de Tour Auvergne - Rhône-Alpes zullen er nog 103 aan de slotrit beginnen, ongeveer een derde van het peloton gaf er dus al de brui aan. Al werden er ook veel renners ziek en zijn de vele opgaves niet alleen het gevolg van valpartijen.