Soudal Quick-Step krijgt droomnieuws: publiekslieveling maakt comeback

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Soudal Quick-Step krijgt droomnieuws: publiekslieveling maakt comeback
Foto: © photonews

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Soudal Quick-Step trekt met ambitie naar de Ronde van Zwitserland. De blikvanger is de terugkeer van Mikel Landa, die na een blessure opnieuw koersritme wil opdoen in de laatste WorldTour-test richting de Tour de France.

Landa maakt langverwachte comeback

De Ronde van Zwitserland staat voor Soudal Quick-Step in het teken van de rentree van Mikel Landa. De ervaren Spanjaard verschijnt opnieuw aan de start nadat een blessure, opgelopen in de Ronde van het Baskenland, een streep trok door een groot deel van zijn voorjaar.

Bij zijn eerste reactie klonk vooral enthousiasme. "De Ronde van Zwitserland is een mooie wedstrijd voor klimmers, dus ik ben blij dat ik aan de start sta", aldus Landa in een mededeling van Soudal Quick-Step aan onze redactie.

Ideale test richting de Tour

De 89e editie van de Ronde van Zwitserland krijgt een opvallend nieuw format. De wedstrijd telt slechts vijf etappes, maar biedt toch kansen voor verschillende types renners. De eerste dagen lijken geschikt voor punchers, terwijl de sprinters vermoedelijk één echte kans krijgen.

De individuele tijdrit en de zware aankomst bergop in Villars-sur-Ollon zullen wellicht het algemene klassement bepalen. Voor Landa vormt de wedstrijd vooral een ideale gelegenheid om opnieuw wedstrijdritme op te doen met het oog op de Tour de France.

Hij blijft realistisch over zijn verwachtingen. "Het seizoen is tot nu toe niet verlopen zoals ik had gehoopt. Ik heb pech gehad en mis door mijn blessure de nodige koersdagen. Toch kijk ik ernaar uit om weer in het peloton te rijden en stap voor stap mijn vorm op te bouwen", zegt de Spanjaard.

Sterke steun voor de kopman

Landa kan rekenen op een ervaren en veelzijdige ploeg. Naast de klimmer maken Alberto Dainese, Gil Gelders, Maximilian Schachmann, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Giro di Sardegna-winnaar Filippo Zana deel uit van de selectie. Die mix moet Soudal Quick-Step in staat stellen om in verschillende etappes een rol van betekenis te spelen.

Ambitie voor een sterke week

Ook ploegleider Sep Vanmarcke kijkt uit naar de vernieuwde Ronde van Zwitserland. "Onze renners zijn gemotiveerd om het beste van zichzelf te geven. We hopen dan ook op een sterke week en mooie resultaten", klinkt het bij de ploegleiding.

Met een teruggekeerde Landa en een sterke omkadering wil Soudal Quick-Step opnieuw zijn stempel drukken op een wedstrijd waarin de ploeg al heel wat successen boekte.

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