Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

Wout van Aert moest de Tour Auvergne - Rhône-Alpes verlaten door een pijnlijke elleboog. Bij verder onderzoek is nu een ontsteking gevonden in de wonde, waardoor een hoogtestage in gevaar komt. Visma-Lease a Bike zag nog twee renners opgeven in de voorlaatste etappe.

Voor Wout van Aert was het een moeilijke Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Hij verscheen verrassend aan de start met een ingepakte arm, Van Aert was op training namelijk ten val gekomen met zijn tijdritfiets.

In de eerste ritten was het dan ook overleven voor Van Aert. In de ploegentijdrit moest hij al heel snel lossen, maar twee dagen later was Van Aert wel herboren door dominant naar de overwinning te sprinten.

Ontsteking in wonde van elleboog Van Aert

Het leek voor Van Aert een nieuwe start te zijn, maar vrijdag moest Van Aert dan toch opgeven door te veel pijn aan zijn elleboog. Van Aert reisde naar België voor verder onderzoek en daar is geen goed nieuws uitgekomen.

In de wonde aan zijn elleboog is er bij Van Aert namelijk een ontsteking gevonden volgens HLN. Daardoor moet Van Aert ook enkele dagen van de fiets blijven, wat ook een probleem kan worden.

Van Aert zou normaal met Visma-Lease a Bike maandag vertrekken naar Tignes voor een laatste hoogtestage om zich helemaal klaar te stomen voor de Tour de France, die op 4 juli van start gaat met een ploegentijdrit in Barcelona. Het is afwachten of dat zal lukken.



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Visma-Lease a Bike nog met vier renners in Tour Auvergne - Rhône-Alpes

En ook in de Tour Auvergne - Rhône-Alpes was er slecht nieuws voor Visma-Lease a Bike. Per Strand Hagenes en Jørgen Nordhagen kwamen zaterdag niet meer aan de start van de voorlaatste etappe.

"Helaas zullen Per en Jørgen niet aan de start verschijnen van de zevende etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Beide renners vertoonden vannacht symptomen van ziekte. We wensen Per en Jørgen een spoedig herstel", meldt de ploeg op zijn sociale media.

Daardoor heeft kopman Matteo Jorgenson, die op 2'34" staat van leider Tuckwell, nog maar drie ploegmaats in steun met Edoardo Affini, Ben Tulett en Bruno Armirail.