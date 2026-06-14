Prachtig: Justine Ghekiere zorgt met huwelijksaanzoek voor betoverend moment op iconische wielerplek

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Prachtig: Justine Ghekiere zorgt met huwelijksaanzoek voor betoverend moment op iconische wielerplek
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Justine Ghekiere heeft prachtig nieuws te melden. Ze is verloofd en deed haar aanzoek op een bijzondere locatie. Uitgerekend op de Mont Ventoux heeft Ghekiere haar vriendin ten huwelijk gevraagd en die heeft 'ja' gezegd.

Zo kunnen we de Mont Ventoux toch wel noemen. De iconische berg in het zuiden van Frankrijk trekt sowieso veel wielertoeristen aan. Niet alleen voor toeristen is het een mooie plek. De Ventoux neemt natuurlijk ook een belangrijke plek in de wielergeschiedenis in. Onder meer Eddy Merckx, Marco Pantani en Richard Virenque wonnen op de Ventoux.

Die grote namen speelden dat allemaal klaar in de Tour de France. Het zijn echter niet alleen mannelijke wielrenners die de Ventoux beklimmen. Ook wielrenster Justine Ghekiere heeft dit gedaan en daar had ze een uitermate goede reden voor. Ghekiere wilde haar vriendin Charlotte daar namelijk vragen om met haar te trouwen.

Justine Ghekiere en vriendin zien huwelijk helemaal zitten

Zo is het ook verlopen, zien we op de Instagram-pagina van de renster van AG Insurance-Soudal. De knuffel tussen Justine en Charlotte en de lachende gezichten maken duidelijk dat ze het allebei helemaal zien zitten om in het huwelijksbootje te stappen. Ghekiere laat er geen twijfel over bestaan dat haar vriendin positief heeft geantwoord.

"Mijn favoriete "ja" ooit", schrijft Ghekiere erbij. Ze ontvangt dan ook een hele hoop felicitaties uit de wielerwereld. "Zo blij voor jullie allebei", laat teamgenote Kim Le Court weten. Ook andere wielrensters, zoals Lotte Claes, Puck Pieterse en Zoe Bäckstedt, hebben Ghekiere en haar partner gefeliciteerd met hun verloving.

Aanzoek op de Mont Ventoux


Analiste Marijn de Vries heeft eveneens gereageerd op het goede nieuws. "Wauw, dit is zo leuk! Wat goed gedaan, Justine Ghekiere." Het is inderdaad een aanzoek om nooit te vergeten, helemaal boven op de Mont Ventoux. Bovendien kan het ook motiveren om binnenkort een sterke Tour de France Femmes te rijden. Ook onze redactie wenst Justine en haar verloofde van harte proficiat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Justine Ghekiere

Meer nieuws

Koers LIVE: Slock (Lotto-Intermarché) en Philipsen (Alpecin-Premier Tech) reageren op hun incidentrijke zeges

Koers LIVE: Slock (Lotto-Intermarché) en Philipsen (Alpecin-Premier Tech) reageren op hun incidentrijke zeges

18:46
Ook De Cauwer ziet het: na opgave van Van Aert nog meer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike Analyse

Ook De Cauwer ziet het: na opgave van Van Aert nog meer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike

18:30
Openheid over FTP-waarde verdeelt: Evenepoel krijgt gigantisch compliment maar ook stevige kritiek

Openheid over FTP-waarde verdeelt: Evenepoel krijgt gigantisch compliment maar ook stevige kritiek

16:50
Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

15:00
"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

13:00
Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

12:00
Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

11:05
"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

10:30
"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

09:45
"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

09:00
Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

08:10
Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen Naast de fiets

Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen

07:00
Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

13/06
🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

13/06
"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

13/06
Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

13/06
🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

13/06
Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

13/06
Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

13/06
📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

13/06
Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

13/06
Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

13/06
Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

13/06
Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

13/06
Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

13/06
Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

13/06
Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

13/06
Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

13/06
Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

13/06
De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

13/06
"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour" Opinie

"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour"

12/06
Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

12/06
Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

12/06
Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

12/06
Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

12/06
Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

12/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Jose De Cauwer Michiel Elijzen Cian Uijtdebroeks Mathieu Van Der Poel Maarten Wynants Jarno Widar Rohan Dennis Juan Ayuso Thibau Nys Jasper De Buyst Tim Merlier Gianni Vermeersch Jasper Philipsen Rune Herregodts Hugo Hofstetter Jonas Vingegaard Rasmussen Bruno Armirail Matteo Jorgenson

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved