Prachtig: Justine Ghekiere zorgt met huwelijksaanzoek voor betoverend moment op iconische wielerplek

Justine Ghekiere heeft prachtig nieuws te melden. Ze is verloofd en deed haar aanzoek op een bijzondere locatie. Uitgerekend op de Mont Ventoux heeft Ghekiere haar vriendin ten huwelijk gevraagd en die heeft 'ja' gezegd.

Zo kunnen we de Mont Ventoux toch wel noemen. De iconische berg in het zuiden van Frankrijk trekt sowieso veel wielertoeristen aan. Niet alleen voor toeristen is het een mooie plek. De Ventoux neemt natuurlijk ook een belangrijke plek in de wielergeschiedenis in. Onder meer Eddy Merckx, Marco Pantani en Richard Virenque wonnen op de Ventoux.

Die grote namen speelden dat allemaal klaar in de Tour de France. Het zijn echter niet alleen mannelijke wielrenners die de Ventoux beklimmen. Ook wielrenster Justine Ghekiere heeft dit gedaan en daar had ze een uitermate goede reden voor. Ghekiere wilde haar vriendin Charlotte daar namelijk vragen om met haar te trouwen.

Justine Ghekiere en vriendin zien huwelijk helemaal zitten

Zo is het ook verlopen, zien we op de Instagram-pagina van de renster van AG Insurance-Soudal. De knuffel tussen Justine en Charlotte en de lachende gezichten maken duidelijk dat ze het allebei helemaal zien zitten om in het huwelijksbootje te stappen. Ghekiere laat er geen twijfel over bestaan dat haar vriendin positief heeft geantwoord.

"Mijn favoriete "ja" ooit", schrijft Ghekiere erbij. Ze ontvangt dan ook een hele hoop felicitaties uit de wielerwereld. "Zo blij voor jullie allebei", laat teamgenote Kim Le Court weten. Ook andere wielrensters, zoals Lotte Claes, Puck Pieterse en Zoe Bäckstedt, hebben Ghekiere en haar partner gefeliciteerd met hun verloving.

Aanzoek op de Mont Ventoux



Analiste Marijn de Vries heeft eveneens gereageerd op het goede nieuws. "Wauw, dit is zo leuk! Wat goed gedaan, Justine Ghekiere." Het is inderdaad een aanzoek om nooit te vergeten, helemaal boven op de Mont Ventoux. Bovendien kan het ook motiveren om binnenkort een sterke Tour de France Femmes te rijden. Ook onze redactie wenst Justine en haar verloofde van harte proficiat.