Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na ruim drie maanden kan Jarno Widar (20) eindelijk weer aan koersen denken. Eerst stond hij aan de kant door ziekte, daarna door een knieblessure. In Zwitserland maakt Widar zondag zijn rentree in het peloton.

Zijn eerste seizoen bij de profs heeft Jarno Widar voorlopig nog maar weinig plezier gebracht. Al begon hij in februari nog goed met een vierde plaats in de Figueira Champions Classic in Portugal. 

Eind februari werd Widar echter ziek en daarna sukkelde hij met een knieblessure na een valpartij op training. Daardoor stond Widar al ruim drie maanden niet meer aan de start van een koers, maar nu is hij klaar voor zijn rentree. 

Widar na drie maanden klaar voor rentree

Zondag staat Widar aan de start van de GP Gippingen in Zwitserland en daar kijkt hij bijzonder hard naar uit. "Het werd maar ’s tijd dat ik weer mocht koersen, het is lang genoeg geleden", zegt Widar op de ploegwebsite van Lotto-Intermarché

Door zijn valpartij op training mocht Widar vier weken niet trainen en dat was toch vloeken in het begin voor de 20-jarige renner. "Het is een kwestie van te proberen om die knop zo snel mogelijk om te draaien en vooruit te kijken", stelt Widar.

"Die tegenslagen horen nu eenmaal bij de sport. En het voordeel van koersen is dat je een lang seizoen hebt, je weet dat er na een tegenslag behoorlijk snel een nieuwe koers en kans komt", gaat de Limburger verder. 

Nog geen hoogtestage voor Widar

"Ik ben pas sinds anderhalve maand goed aan het trainen. Al die tijd bleef ik ook in België- terwijl ik andere jaren de hoogte zou opzoeken. Maar zonder conditie op hoogtestage gaan, leek ons nu niet het beste idee."

"Ik ben dus heel benieuwd waar ik sta. Ik voel me goed, dat is al zeker. Ik hoop dat ik met dat goede gevoel kan mee strijden en ervaring kan opdoen in mijn allereerste koers op World Tour-niveau", stelt Widar. 

Ronde van Zwitserland eerste rittenkoers in de WorldTour

Na de GP Gippingen zondag komt Widar volgende week ook aan de start in de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni). Daar komen onder meer ook Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel aan de start. 

De Ronde van Zwitserland ziet er dit jaar ook een stuk anders uit. Zo zijn er maar vijf in plaats van acht etappes meer en liggen de start en de aankomst van elke etappe ook telkens in dezelfde stad of gemeente. 

"Uiteraard hoop ik dat ik daar ergens al een mooi resultaat kan aan vast plakken, maar dat zien we dag per dag wel. Bovendien heb ik één groot voordeel: ik trek met een heel frisse mindset naar Zwitserland, want mijn seizoen is nu pas écht gestart."

Programma Jarno Widar

Na de twee koersen in Zwitserland zal Widar weer trainen. De Clasica San Sebastian (1 augustus), de Ronde van Burgos (4 tot 8 augustus), de Vuelta (22 augustus tot 13 september) en de Ronde van Lombardije (10 oktober) zouden nog op het programma staan van Widar in 2026. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jarno Widar

Meer nieuws

Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

15:55
📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

14:36
Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

13:45
Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

12:40
Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

11:45
Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

11:00
Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

10:30
Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

09:50
Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

09:15
Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

08:44
Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

08:16
De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

07:00
"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour" Opinie

"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour"

20:15
Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

19:15
Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

17:19
Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

16:20
Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

12/06
Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

12/06
De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

12/06
Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel Naast de fiets

Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel

12/06
🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

12/06
Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?

Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?

12/06
Lyrische Van Aert zwaar onder de indruk van één man: "Wanneer het zo bekroond wordt door Wout..."

Lyrische Van Aert zwaar onder de indruk van één man: "Wanneer het zo bekroond wordt door Wout..."

12/06
🎥 Wout van Aert laat iemand totaal gedesillusioneerd achter: renner en José De Cauwer reageren

🎥 Wout van Aert laat iemand totaal gedesillusioneerd achter: renner en José De Cauwer reageren

12/06
Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip

Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip

12/06
Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft

Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft

12/06
Absurd? Lotto-Intermarché krijgt monsterboete voor foutje van amper 60 seconden

Absurd? Lotto-Intermarché krijgt monsterboete voor foutje van amper 60 seconden

12/06
De Tourbom van Soudal Quick-Step: moet Tim Merlier vrezen voor zijn plek?

De Tourbom van Soudal Quick-Step: moet Tim Merlier vrezen voor zijn plek?

11/06
Gaat Van Gucht tegen Vive le Vélo in? Dit heeft hij er zelf over te zeggen Naast de fiets

Gaat Van Gucht tegen Vive le Vélo in? Dit heeft hij er zelf over te zeggen

11/06
Transferbom op komst? Soudal Quick-Step dicht bij opvallende aanwinst

Transferbom op komst? Soudal Quick-Step dicht bij opvallende aanwinst

11/06
Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

11/06
Eddy Merckx krijgt bijzonder bezoek over de vloer

Eddy Merckx krijgt bijzonder bezoek over de vloer

11/06
“Basis van alles wat hij heeft bereikt”: Van Hooydonck noemt de grote kracht van Van Aert

“Basis van alles wat hij heeft bereikt”: Van Hooydonck noemt de grote kracht van Van Aert

11/06
Ferme ingreep: programma van Jasper Philipsen lastminute gewijzigd

Ferme ingreep: programma van Jasper Philipsen lastminute gewijzigd

11/06
Van Aert sloeg Pogačar KO: Visma Lease a Bike onthult ongezien geheim

Van Aert sloeg Pogačar KO: Visma Lease a Bike onthult ongezien geheim

11/06
“Niet goed voor je hersenen”: Evenepoel komt met hilarisch grapje af

“Niet goed voor je hersenen”: Evenepoel komt met hilarisch grapje af

11/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Jose De Cauwer Maarten Wynants Michiel Elijzen Tadej Pogacar Jasper Philipsen Nathan Van Hooydonck Rudi Garcia Eddy Merckx Tim Merlier Hugo Hofstetter Bruno Armirail Grischa Niermann Chris Horner Patrick Lefevere Cian Uijtdebroeks Mathieu Van Der Poel Jarno Widar

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved