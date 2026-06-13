Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

Na ruim drie maanden kan Jarno Widar (20) eindelijk weer aan koersen denken. Eerst stond hij aan de kant door ziekte, daarna door een knieblessure. In Zwitserland maakt Widar zondag zijn rentree in het peloton.

Zijn eerste seizoen bij de profs heeft Jarno Widar voorlopig nog maar weinig plezier gebracht. Al begon hij in februari nog goed met een vierde plaats in de Figueira Champions Classic in Portugal.

Eind februari werd Widar echter ziek en daarna sukkelde hij met een knieblessure na een valpartij op training. Daardoor stond Widar al ruim drie maanden niet meer aan de start van een koers, maar nu is hij klaar voor zijn rentree.

Widar na drie maanden klaar voor rentree

Zondag staat Widar aan de start van de GP Gippingen in Zwitserland en daar kijkt hij bijzonder hard naar uit. "Het werd maar ’s tijd dat ik weer mocht koersen, het is lang genoeg geleden", zegt Widar op de ploegwebsite van Lotto-Intermarché.

Door zijn valpartij op training mocht Widar vier weken niet trainen en dat was toch vloeken in het begin voor de 20-jarige renner. "Het is een kwestie van te proberen om die knop zo snel mogelijk om te draaien en vooruit te kijken", stelt Widar.

"Die tegenslagen horen nu eenmaal bij de sport. En het voordeel van koersen is dat je een lang seizoen hebt, je weet dat er na een tegenslag behoorlijk snel een nieuwe koers en kans komt", gaat de Limburger verder.





Nog geen hoogtestage voor Widar

"Ik ben pas sinds anderhalve maand goed aan het trainen. Al die tijd bleef ik ook in België- terwijl ik andere jaren de hoogte zou opzoeken. Maar zonder conditie op hoogtestage gaan, leek ons nu niet het beste idee."

"Ik ben dus heel benieuwd waar ik sta. Ik voel me goed, dat is al zeker. Ik hoop dat ik met dat goede gevoel kan mee strijden en ervaring kan opdoen in mijn allereerste koers op World Tour-niveau", stelt Widar.

Ronde van Zwitserland eerste rittenkoers in de WorldTour

Na de GP Gippingen zondag komt Widar volgende week ook aan de start in de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni). Daar komen onder meer ook Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel aan de start.

De Ronde van Zwitserland ziet er dit jaar ook een stuk anders uit. Zo zijn er maar vijf in plaats van acht etappes meer en liggen de start en de aankomst van elke etappe ook telkens in dezelfde stad of gemeente.

"Uiteraard hoop ik dat ik daar ergens al een mooi resultaat kan aan vast plakken, maar dat zien we dag per dag wel. Bovendien heb ik één groot voordeel: ik trek met een heel frisse mindset naar Zwitserland, want mijn seizoen is nu pas écht gestart."

Programma Jarno Widar

Na de twee koersen in Zwitserland zal Widar weer trainen. De Clasica San Sebastian (1 augustus), de Ronde van Burgos (4 tot 8 augustus), de Vuelta (22 augustus tot 13 september) en de Ronde van Lombardije (10 oktober) zouden nog op het programma staan van Widar in 2026.