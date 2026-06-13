Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

De Tour Auvergne-Rhône-Alpes serveert het peloton zaterdag een stevige bergrit. Onder meer de Grand Colombier staat op het programma en dat is een col waar Cian Uijtdebroeks uitstekende herinneringen aan heeft. Ook nu wil onze landgenoot zich laten zien.

Cian Uijtdebroeks rijdt de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vooral als voorbereiding op de Tour de France. Daar zal hij bij zijn debuut meteen kopman zijn voor Movistar. Hij wil er meteen staan, maar lijkt er eerst nog enkele stappen te moeten zetten richting zijn topvorm.

Het beest van de Jura

Die wil hij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes zetten op onder meer de Grand Colombier, ook wel 'het beest van de Jura' genoemd. Uijtdebroeks kent de beklimming maar al te goed, want hij vierde er al enkele successen in zijn carrière.

"Ik won er als nieuweling", vertelt hij aan WielerFlits. "Als junior werd ik tweede in de rit van de Ain Bugey Valromey Tour die over de Grand Colombier ging. Ik verloor de sprint van Lenny Martinez, met wie ik samen was ontsnapt."

Allereerste profzege

Ook in 2025 was hij er aan het feest. "En ja, ik won er vorig jaar niet alleen mijn allereerste koers bij de profs, maar pakte gelijk de eindzege in de Tour de l’Ain. En dat na anderhalf jaar miserie. Ik heb wel iets met de Grand Colombier, ja."

Uijtdebroeks omschrijft de Grand Colombier door het gemiddelde stijgingspercentage van 10,2 procent als een heel steile col, waarop renners zichzelf in het begin snel kunnen opblazen. Het is moeilijk om je ritme te vinden, vindt hij. Ook de hitte speelt een grote rol op de Grand Colombier, waar deze keer de finish getrokken is.





Uijtdebroeks wil zich tonen

Uijtdebroeks lijkt de col dus te kennen als zijn broekzak en start daardoor ongetwijfeld goed voorbereid aan de zevende rit. Als hij zich goed voelt, wil hij zich ook tonen, zegt hij. Naast de Grand Colombier staan er nog vijf beklimmingen op het menu.

Het is afwachten of Uijtdebroeks vandaag wat kan opschuiven in het algemene klassement. Hij moet het voorlopig stellen met een zestiende plaats op 4 minuten en 9 seconden van koploper Luke Tuckwell.