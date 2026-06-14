Openheid over FTP-waarde verdeelt: Evenepoel krijgt gigantisch compliment maar ook stevige kritiek

Remco Evenepoel heeft een opvallende zet gedaan en dat levert behoorlijk wat reacties van wielerfans op. Na het delen van zijn FTP via YouTube krijgt Evenepoel zowel lof als kritiek. Zoals wel vaker lopen de meningen op sociale media uiteen over Evenepoel.

Het X-account van Lukáš Ronald Lukács bracht op sociale media een discussie op gang over het feit dat Evenepoel zijn FTP-waarde van 425 watt bekendmaakte via zijn YouTube-kanaal. De YouTube-video's van Evenepoel vallen in elk geval zeer in de smaak bij de wielerblogger. "Remco heeft de beste video's van de grootste sterren."

De reacties gaan echter vooral over de inhoud, namelijk wat die hoge FTP-waarde nu precies zegt over Evenepoel. "Hij heeft bewezen dat hij Pogi en Vingegaard niet aankan, wat maakt het dus uit", lezen we onder meer. Dat is een eerste kritisch bericht aan het adres van Evenepoel, voor wie de derde plek in de Tour het hoogst haalbare lijkt.

The guy has proven he can’t keep up with Tadej or Pogi so what does this even matter — Your name here (@zulutribe92) June 11, 2026

Ian Partridge heeft een vergelijkbare mening. "Evenepoel heeft misschien een hoog drempelvermogen, maar hij kan er niet overheen gaan om aanvallen te volgen." Rob de Booy denkt dan weer dat data mogelijk een te grote rol spelen. "Het probleem van Remco is dat hij te gefocust is op zijn powermeter en te weinig vertrouwt op zijn eigen instincten."

Dat is een veel bredere discussie die in het wielrennen wordt gevoerd: in hoeverre moet er worden vertrouwd op data en welke rol is er nog weggelegd voor koersinstinct? Daarnaast zijn er op X ook nog enkele berichten te vinden waarin de betrouwbaarheid van de FTP-waarde van Evenepoel in twijfel wordt getrokken, omdat die zo hoog is.



Lees ook... "Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde›

De Cauwer vindt het positief

José De Cauwer vat het juist op als een positief verhaal dat Evenepoel zijn FTP-waarde heeft gedeeld. De voormalige bondscoach ziet er een teken in dat Evenepoel veel vertrouwen heeft in zijn eigen aanpak en die van zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe in aanloop naar de Tour de France.