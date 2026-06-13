🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

Paul Seixas kwam in de voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes stevig ten val. De De 19-jarige Fransman maakte een achterstand van drie minuten goed, maar moest op de slotklim toch meer dan een minuut toegeven.

Op zo'n 96 kilometer van de streep ging Paul Seixas tegen de grond in de voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes. De 19-jarige Fransman stak nadien wel de hand in eigen boezem over zijn valpartij.

Seixas geeft fout toe over valpartij

"Het was mijn eigen fout, er zijn geen excuses mogelijk", zei Seixas achteraf bij Cycling Pro Net. "Ik reed gewoon veel te snel in een bocht. In een afdaling win ik vaak enkele posities, zonder dat ik daarvoor moet forceren."

"Het is nooit zonder risico en nu heb ik de prijs betaald. Ik schatte de bocht verkeerd in en kwam ten val. Ik wil wel mijn excuses aanbieden aan de renners die rond mij reden en die ik mogelijk in gevaar heb gebracht."

Seixas gleed met zo'n 70 kilometer per uur over het asfalt en droeg handschoenen, maar liep toch wonden op aan zijn handen. Ook aan zijn biede knieën liep Seixas wonden op. Door zijn valpartij verloor Seixas ook bijna vier minuten, het peloton wachtte niet.

"Ik dacht: 'Het is gedaan, ik keer niet meer terug. Er moet niet meer op mij gewacht worden, want ik zit toch te ver'. Maar de ploeg heeft uitstekend werk geleverd en heeft alles gegeven om mij terug te brengen."





Seixas moet passen op de Grand Colombier

Dat lukte ook, na een lange achtervolging nam Seixas zijn plaats in het peloton weer in. Op de Grand Colombier (8,5 kilometer aan gemiddeld 10,1%) moest Seixas snel voor zijn eigen tempo kiezen.

"Ik kon mijn stuur niet goed vasthouden, maar heb alles gegeven voor mijn ploegmaats. Zij hebben zich allemaal opgeofferd voor mij vandaag." Seixas werd nog zevende op 1'21" van winnaar Del Toro.

In het klassement is Seixas nu zevende op 1'54" van Tuckwell, maar ook op Del Toro en Jorgenson heeft de Fransman meer dan een minuut achterstand. De eindzege en zelfs het podium worden moeilijk voor Seixas.