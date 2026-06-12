Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

Zowel Wout van Aert als Remco Evenepoel staat volop in de belangstelling. De kwesties rond beide Belgen worden geanalyseerd door Benji Naesen, in het verleden nog tactisch adviseur bij Jumbo-Visma.

De podcaster reageert op X op een artikel van Domestique over de rolverdeling bij Visma | Lease a Bike in de Tour. Inmiddels is Van Aert naar België teruggekeerd voor medische onderzoeken, maar eerder deze week won hij nog een rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Tussen zijn kansen en de ambities van Vingegaard moet een balans worden gevonden.

"Dit zou niet eens een vraag mogen zijn", vindt Naesen. "Jonas Vingegaard is de kopman. Wout kan hier en daar een kans krijgen, maar zijn belangrijkste rol is om te werken voor de klassementsman." Naesen reageert ook nog op de stelling dat Visma geen subdoelen mag hebben als het Pogacar wil kunnen kloppen in het klassement.

It's ironic because teams in that position quite often do the opposite, going on side quests to make sure they have consolation prizes along the way to coming second place. — Benji Naesen (@BenjiNaesen) June 12, 2026

Dat is eigenlijk een standpunt dat aansluit bij de mening die Trine Hansen, de vrouw van Vingegaard, eerder liet horen. Naesen lijkt het daarmee eens te zijn. "Het is ironisch, want teams in die positie doen dikwijls het tegenovergestelde om ervoor te zorgen dat ze op weg naar een tweede plaats wat troostprijzen hebben", klinkt het.

Geen euforie bij Naesen over Evenepoel

Evenepoel haalde dan weer het nieuws door te verklappen dat hij een FTP heeft van 425 watt. Naesen zet de puntjes op de i over het berekenen van watt per kilo. "Dit was in maart, hij zat dan dus aan 6,5 w/kg. Maar het is belangrijk om te onthouden dat we geen topprestatie bergop meer gezien hebben van Remco sinds 2024", aldus Naesen.



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This was in March so 6.5 w/kg, but it’s important to remember that we haven’t seen a high-level long climbing performance by Remco since 2024. — Benji Naesen (@BenjiNaesen) June 11, 2026

Een verrassend hoge FTP betekent dus nog niet dat er meteen een ijzersterke klimprestatie in aantocht is. Op dat vlak heeft Evenepoel Naesen de laatste jaren blijkbaar nog niet helemaal overtuigd. Toch heeft Evenepoel zijn capaciteiten bergop al bewezen, zowel in de Tour van 2024 als in de Vuelta van 2022.