Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

Thibau Nys is eindelijk klaar voor zijn debuut op de weg in 2026. Een knieblessure hield hem lange tijd aan de kant, maar Nys kan in Zwitserland eindelijk opnieuw een rugnummer opspelden.

Sinds het WK veldrijden begin februari, waar hji voor de tweede keer op rij brons pakte, heeft Thibau Nys geen koers meer gereden. Midden maart moest hij onder het mes voor een knieblessure, waardoor hij zo'n vier weken niet mocht fietsen.

Nys eindelijk klaar voor rentree

Sinds half april is Nys opnieuw aan het trainen en na zes weken is hij klaar om opnieuw aan de start te staan van een koers. In de GP Gippingen, waar Nys in 2023 won, maakt hij zijn rentree in het peloton.

Nys liet ook van zich horen op zijn sociale media. "Dag in, dag uit. Wekenlang hard werken. Het wachten is voorbij. Ik koers weer", schreef Nys kort en krachtig. Hij heeft er duidelijk zin in.

Na de GP Gippingen blijft Nys in Zwitserland, want volgende week rijdt hij ook de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni). Twee jaar geleden won Nys bij zijn enige deelname al eens een etappe in de Zwiterse rittenkoers.

Maakt Nys debuut in de Vuelta?

Wat de plannen nadien zijn van Nys, is nog niet helemaal duidelijk. Een tweede keer op rij de Tour lijkt uitgesloten, wellicht komt hij wel aan de start van de Vuelta (22 augustus tot 13 september).



