"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

Jasper De Buyst (32) kan eindelijk opnieuw aan koersen denken. Door hartritmestoornissen stond hij al eens aan de kant, hij kende na zijn eerste comeback een terugval. Nu is hij klaar om weer te koersen, dat doet hij in de Muur Classic Geraardsbergen.

De problemen van Jasper De Buyst begonnen vorig jaar al in de Tour, toen hij al last had van onregelmatigheden. In testen kwam er echter nog niets naar boven en dus reed hij ook nog de Vuelta en in de winter de Zesdaagse van Gent.

Hartritmestoornissen hielden De Buyst lange tijd aan de kant

Net voor het Belgische openingsweekend voelde De Buyst zich plots lange tijd onwel na een training. Toen werd het snel duidelijk dat De Buyst last had van hartritmestoornissen en moest hij ook onder het mes.

Hij begon aan zijn revalidatie, maar die ging met vallen en opstaan. Eind april maakte De Buyst al eens een comeback in de Waalse Pijl, maar die verliep niet goed. Hij kende een terugval en moest opnieuw tien dagen rusten om te herstellen.

"Het bleek een irritatie van het aangebrachte litteken te zijn, door te snel en te veel te belasten", zegt De Buyst bij Sporza. De Buyst pakte het daarna anders aan en luisterde veel meer naar zijn lichaam.

Mentaal lastige periode voor De Buyst

Mentaal kende De Buyst wel een moeilijke periode. "Ik heb meermaals aan stoppen gedacht. Ik zou liegen als ik zeg dat dat niet in mijn hoofd is gekomen tijdens die 4 maanden. Bij mijn terugval leek het even uitzichtloos."





Drie cardiologen hebben De Buyst onderzocht en hem verzekerd dat hij weer veilig kan koersen. En dus kan De Buyst straks zijn comeback maken in de Muur Classic Geraardsbergen en zich opmaken voor het tweede deel van het seizoen.

Of De Buyst volgend jaar nog in het peloton zal rijden, dat is nog niet zeker. Het contract van De Buyst bij Lotto-Intermarché loopt af en hij is nog niet zeker of hij kan blijven. Al wil hij nu eerst aan koersen denken, De Buyst kijkt nog niet te ver vooruit.