"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

Remco Evenepoel stoomt zich met trainingen klaar voor de Tour de France, waar hij opnieuw mikt op het podium. Of Evenepoel ook ooit de Tour kan winnen, daar twijfelt ex-renner Michael Boogerd sterk aan.

Geen Tour Auvergne - Rhône-Alpes voor Remco Evenepoel deze week, hij stoomt zich met trainingen klaar voor de Tour de France. Evenepoel zal voor de start van de Tour op 4 juli enkel nog het BK rijden op 28 juni.

Aparte voorbereiding Evenepoel op de Tour

Sinds Luik-Bastenaken-Luik op 26 april heeft Evenepoel niet meer gekoerst, hij zal dus meer dan twee maanden bijna enkel getraind hebben. Daarmee kopieert hij zijn voorbereiding op de Vuelta van 2022, die Evenepoel toen won.

Dat wil Evenepoel nu ook doen in de Tour. In 2024 werd hij bij zijn debuut meteen derde na Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, vorig jaar gaf Evenepoel in de veertiende etappe op. Toen was dat een stevige ontgoocheling voor hem.

Boogerd twijfelt aan Evenepoel als ronderenner

Dit jaar wil het opnieuw een stuk beter doen in de Tour, daarom kiest hij ook voor een iets andere aanpak. Toch wordt er ook stevig getwijfeld aan Evenepoel als ronderenner, onder meer door ex-renner Michael Boogerd.

"Evenepoel reed twee jaar geleden een heel goede Tour, maar in al zijn andere grote ronden vond ik hem nooit bijzonder. Zelfs niet in de Vuelta die hij won", zegt de Nederlander bij Procycling.





Boogerd ziet in Evenepoel meer een eendagsrenner dan een ronderenner. In de zes grote rondes die Evenepoel al reed, gaf hij drie keer op. In de Giro van 2023 was dat door corona, in de Giro van 2021 en de Tour vorig jaar na een blessure in de winter.

Evenepoel komt tekort tegen Pogacar en Vingegaard bergop

Vooral als het bergop zal gaan in de Tour ziet hij Evenepoel in de problemen komen tegen Pogacar en Vingegaard in de Tour. "Dat is geen schande, maar wel een vaststelling." Hij vreest dat Evenepoel vooral zal moeten volgen.

Evenepoel vormt deze zomer een tandem met Lipowitz, maar de Duitser is ook geen aanvaller. Hij zal net als Evenepoel vooral zo goed mogelijk moeten aanklampen om zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement.