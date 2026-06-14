"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

Remco Evenepoel onthulde deze week zijn Functional Treshold Power (FTP), het vermogen dat hij zo'n uur kan volhouden. Toch heeft José De Cauwer er weinig problemen mee en is het een teken dat Evenepoel genoeg vertrouwen heeft om dat te delen.

In zijn recentste video op zijn YouTube-kanaal gaf Remco Evenepoel een blik achter de schermen tijdens een hoogtestage in Tenerife. Daarin komt onder meer ook een langere training aan bod met zijn trainer Dan Lorang.

Evenepoel deelde FTP in YouTube-video

Daarin wijst Lorang erop dat Evenepoel moet proberen om ongeveer 425 watt te duwen, omdat dat de waarde is van zijn FTP. Dat is een hoge waarde, vooral omdat Evenepoel toen zo'n 65 kg woog en dus rond de 6,5 w/kg zat.

Dat was wel in maart, het gewicht van Evenepoel kan nog zakken voor de Tour en dus kan die waarde nog hoger komen te liggen. Toch zette analist Benji Naesen meteen een kanttekening bij die hoge waarde van Evenepoel.

Prestaties bergop hangt van meer af dan FTP alleen

"Het is belangrijk om te onthouden dat we geen topprestatie bergop meer gezien hebben van Remco sinds 2024", schreef hij op X. Want om bergop te presteren is meer nodig dan alleen die hoge waarden, er spelen nog heel wat andere factoren mee.

Onder meer het weer, vermoeidheid en tactiek spelen ook allemaal een rol in een lastige bergetappe. Het onthullen van de FTP van Evenepoel is voor de concurrenten ook geen groot nieuws, dat wisten ze wellicht al.



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De Cauwer over delen van FTP door Evenepoel

Op basis van klimtijden en beelden beschikken ploegen al over veel data van hun concurrenten en weten ze die waarden ook al. Volgens José De Cauwer toont het delen van dat cijfer aan dat Evenepoel gewoon veel vertrouwen heeft.

"Dit is een teken dat Evenepoel zich goed voelt, anders deel je dit niet. Hij zal het werk dat ze leveren binnen de ploeg op deze manier proberen te bevestigen", zei De Cauwer bij Sporza de uitzending van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.