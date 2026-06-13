📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

Paul Seixas (19) is stevig ten val gekomen in de voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Het Franse toptalent kon zijn weg verderzetten, maar het is maar de vraag wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn, de Tour start al over drie weken.

Een strijd tussen Paul Seixas en Isaac del Toro leek in de maak in het slotweekend van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Zo ver komt het dus niet, want Seixas is stevig ten val gekomen in de voorlaatste etappe.

Op een foto die de organisatie op zijn sociale media zette is te zien hoe Seixas in de berm ligt met schaafwonden aan zijn arm en beide knieën. Het duurde zo'n drie minuten totdat Seixas opnieuw op zijn fiets kon springen.

Seixas kan verder na stevige valpartij

Het Franse toptalent kreeg onder meer de steun van enkele ploegmaats, maar volgde wel op zo'n drie minuten van het peloton. Die achterstand heeft Seixas ondertussen wel al kunnen verkleinen naar zo'n twee minuten.

Het zijn echter wel krachten die Seixas nu al moet verspillen en die hij wellicht zal tekortkomen op de slotklim, de Grand Colombier (8,5 km aan gemiddeld 10,1%). De eindzege lijkt dan ook moeilijk te worden voor Seixas.

Houdt Seixas blessures over aan valpartij?

Het is ook de vraag of er bij Seixas na de etappe geen blessures zullen worden aangetroffen. Over zo'n drie weken wil Seixas debuteren in de Tour, de eerste grote ronde in de carrière van het 19-jarige toptalent.





Seixas moest een van de nieuwe uitdagers worden van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die al enkele jaren de eerste en tweede plaats innemen in de Tour. Bij Decathlon-CMA CGM en in heel Frankrijk zullen ze bidden dat de schade meevalt bij Seixas.

🇫🇷 Paul Seixas est reparti après sa chute, accompagné par ses coéquipiers. Ils comptent un peu plus de 3 minutes de retard sur le peloton.



Paul Seixas is back on the road after his crash, accompanied by his teammates. They are now just over 3 minutes behind the peloton. 🚴‍♂️… pic.twitter.com/638sSmmosd — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 13, 2026