"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour"

Het is bij Visma | Lease a Bike hard aangekomen dat Wout van Aert nog zoveel pijn aan zijn elleboog heeft dat hij moest afstappen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Het is natuurlijk nog lang niet zover, maar het zou een probleem zijn als Visma zonder Van Aert naar de Tour moet.

Toen het nieuws over de opgave van Van Aert doorsijpelde, was al wel duidelijk dat het ongelegen kwam. Aan de andere kant heeft hij sinds vorige zondag wel gewoon kunnen koersen. Het is dus moeilijk voor te stellen dat Van Aert niet al ergere crashes heeft meegemaakt of dat dit niet iets is wat al bij al relatief snel kan worden verholpen.

Toch steken ze bij zijn eigen ploeg niet onder stoelen of banken dat dit een serieuze opdoffer is en spraken ze openlijk uit dat dit 'geen goed nieuws voor de Tour' is. Er is een goede reden waarom ze zich bij de Nederlandse ploeg zorgen maken. Het geloof dat Vingegaard de maat kan nemen van Pogacar in de Tour is immers weer opgelaaid.

Van Aert heeft een sleutelrol

Vingegaard kent eindelijk weer eens een prima aanloop naar de Tour en zijn sterke Giro heeft het geloof in hem aangewakkerd. Nu is het echter weer Van Aert die met een hindernis in zijn voorbereiding zit. Uitgerekend de renner die een sleutelrol speelt in de manier waarop Visma Pogacar in Frankrijk op de knieën wil krijgen.

Er moet dan een opeenstapeling van vermoeidheid bij de Sloveen worden gecreëerd, onder meer door het ploegenspel. Dat kan bijvoorbeeld door mannen vooruit te sturen die Vingegaard later van dienst kunnen zijn. Ex-renner Michiel Elijzen dacht in de podcast In De Waaier meteen aan die ijzersterke Van Aert uit de Tour van 2022.

Van Aert sloopte Pogacar op Hautacam en dat is beproefd recept

"Ik herinner me die keer dat Wout van Aert in de groene trui op kop reed in de kopgroep. Er kwam een elitegroepje bij Van Aert en hij is vol gas gaan rijden. Hij heeft echt Pogacar gesloopt op Hautacam. Dat is toch een beproefd recept dat ze moeten uitproberen, want wat zijn de andere mogelijkheden?" Kortom: Visma moet het op deze manier doen.



Lees ook... Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart›

Er zijn immers niet veel alternatieven. "Je gaat 'm er niet zomaar afrijden bergop. In de tijdritten zijn ze in principe aan elkaar gewaagd. Pogacar heeft nog een streepje voor, maar Vingegaard heeft ook al eens een briljante tijdrit gereden." Dat is nu net het enige wat in de Giro minder goed was. De bergen blijven hét terrein voor de Deen.

Jorgenson schitterde nog niet in rol van Van Aert

Hij zou dan wel een meesterknecht moeten hebben die Pogacar in de val kan lokken. Van Aert heeft al bewezen dat hij dit op zijn beste dagen in zich heeft. Jorgenson zou dat kunnen overnemen, maar heeft als helper nog niet in die mate geschitterd. De Amerikaan is ook iets te veel ronderenner om veel marge te krijgen.

Jorgenson zal wel weten dat Vingegaard kopman is in de Tour, maar is te veel winnaar om in andere rittenkoersen te knechten. Zolang Jorgenson niet een eerste keer Vingegaard op weg zet naar de zege, lijkt hij ons toch minder geschikt voor die rol dan Van Aert. Visma | Lease a Bike heeft een ijzersterke Van Aert hard nodig en daarom is zijn huidige blessure zo'n tegenvaller.