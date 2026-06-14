Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

Er zijn altijd van die dingen waar je een grote liefde voor koestert. Bij Mathieu van der Poel is dat zeker nog altijd het offroadwerk. Van der Poel heeft zich op training nog eens de gravelwegen opgezocht.

Vorige maand maakte een video van trainingspartner Freddy Ovett nog eens duidelijk dat Van der Poel een trainingsrit op gravelwegen had afgewerkt. Gravelrijden is een van de favoriete dingen van Van der Poel op de fiets, hoewel de kalender van het wegwielrennen het niet voor hem niet toelaat om heel veel gravelraces te rijden.

Wout van Aert deed dat onlangs wel door deel te nemen aan de Marly Grav Race. Ovett en Van der Poel zochten tijdens hun training de gravelwegen op tussen de velden, toch een bijzondere omgeving. "We proberen er aerodynamisch uit te zien voor de foto", liet de Australische offroadwielrenner toen al grappend weten.

Een foto op de Instagram Stories van Van der Poel bevestigt nog eens dat de Nederlander het rijden over gravelwegen nog altijd kan waarderen en dat hij dat recent opnieuw heeft gedaan. Gravelrijden is anno 2026 onderdeel van het offroadwerk, net zoals veldrijden en mountainbiken dat zijn. Met die twee laatste disciplines zijn we al langer vertrouwd.

Van der Poel heeft zijn gravelrit echter niet op Strava geplaatst. Anderhalve week geleden plaatste hij voor het eerst sinds lange tijd wel weer de gegevens van een fietstocht op zijn Strava-pagina, tot grote tevredenheid van de fans. "De GOAT is terug", werd onder meer geschreven. Van der Poel hield zich daarmee aan een belofte.



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Van der Poel rijdt de Ronde van Zwitserland

De renner van Alpecin-Premier Tech lijkt niet van plan om met veel regelmaat fietsritten op Strava te plaatsen. Binnenkort kan hij weer koersen rijden in plaats van trainen. Op 17 juni staat hij aan de start van de Ronde van Zwitserland, zo wordt ook bevestigd door ProCyclingStats. Vanaf 4 juli volgt dan de Tour de France.