Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Er zijn altijd van die dingen waar je een grote liefde voor koestert. Bij Mathieu van der Poel is dat zeker nog altijd het offroadwerk. Van der Poel heeft zich op training nog eens de gravelwegen opgezocht.

Vorige maand maakte een video van trainingspartner Freddy Ovett nog eens duidelijk dat Van der Poel een trainingsrit op gravelwegen had afgewerkt. Gravelrijden is een van de favoriete dingen van Van der Poel op de fiets, hoewel de kalender van het wegwielrennen het niet voor hem niet toelaat om heel veel gravelraces te rijden.

Wout van Aert deed dat onlangs wel door deel te nemen aan de Marly Grav Race. Ovett en Van der Poel zochten tijdens hun training de gravelwegen op tussen de velden, toch een bijzondere omgeving. "We proberen er aerodynamisch uit te zien voor de foto", liet de Australische offroadwielrenner toen al grappend weten.

Een foto op de Instagram Stories van Van der Poel bevestigt nog eens dat de Nederlander het rijden over gravelwegen nog altijd kan waarderen en dat hij dat recent opnieuw heeft gedaan. Gravelrijden is anno 2026 onderdeel van het offroadwerk, net zoals veldrijden en mountainbiken dat zijn. Met die twee laatste disciplines zijn we al langer vertrouwd.

Van der Poel heeft zijn gravelrit echter niet op Strava geplaatst. Anderhalve week geleden plaatste hij voor het eerst sinds lange tijd wel weer de gegevens van een fietstocht op zijn Strava-pagina, tot grote tevredenheid van de fans. "De GOAT is terug", werd onder meer geschreven. Van der Poel hield zich daarmee aan een belofte.

Lees ook... "Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

Van der Poel rijdt de Ronde van Zwitserland

De renner van Alpecin-Premier Tech lijkt niet van plan om met veel regelmaat fietsritten op Strava te plaatsen. Binnenkort kan hij weer koersen rijden in plaats van trainen. Op 17 juni staat hij aan de start van de Ronde van Zwitserland, zo wordt ook bevestigd door ProCyclingStats. Vanaf 4 juli volgt dan de Tour de France.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Koers LIVE: Opgave Seixas in Auvergne-Rhône-Alpes, Magnier wint Muur Classic Geraardsbergen

Koers LIVE: Opgave Seixas in Auvergne-Rhône-Alpes, Magnier wint Muur Classic Geraardsbergen

15:18
"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

10:30
"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

13:00
Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

12:00
Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

11:05
"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

09:45
"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

09:00
Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

Eindelijk opnieuw koersen: Thibau Nys laat van zich horen over rentree

08:10
Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen Naast de fiets

Vrouw 2,5 jaar geleden doodgereden: ex-wereldkampioen moet opnieuw voor de rechter komen

07:00
Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

Na enkele moeilijke dagen: stevige boost voor Uijtdebroeks richting de Tour

19:15
🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

🎥 Stevige valpartij doet hem de das om: Seixas windt er geen doekjes om

18:15
"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

"Stom": Ayuso houdt zich niet in na tweede plaats na ex-ploegmaat Del Toro

17:45
Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

Pogacar ziet het graag gebeuren: kritische Del Toro niet helemaal tevreden

17:15
🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

🎥 LIVE Koers: Del Toro de beste bergop op de Grand Colombier, Uijtdebroeks doet het bijzonder goed

16:28
Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

15:55
Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

Meteen met stevig nadeel aan de start? Jarno Widar (20) maakt na ruim drie maanden rentree

13/06
📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

📷 Stevige domper voor de Tour : toptalent Paul Seixas (19) gaat hard tegen de grond

13/06
Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

Slecht nieuws over blessure van Van Aert, nieuwe domper voor Visma-Lease a Bike

13/06
Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

Nieuw Belgisch succes op de Grand Colombier? "Ik won er als nieuweling"

13/06
Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

13/06
Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

13/06
Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

13/06
Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

13/06
Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

13/06
Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

13/06
Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

13/06
De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

13/06
"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour" Opinie

"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour"

12/06
Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

12/06
Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

12/06
Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

12/06
Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

12/06
Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

12/06
De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

12/06
Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel Naast de fiets

Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel

12/06
🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

12/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Jose De Cauwer Cian Uijtdebroeks Michiel Elijzen Jasper Philipsen Maarten Wynants Chris Horner Patrick Lefevere Jarno Widar Rohan Dennis Nathan Van Hooydonck Juan Ayuso Rudi Garcia Thibau Nys Eddy Merckx Jasper De Buyst Tim Merlier Mathieu Van Der Poel Gianni Vermeersch

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved