🎥 Na het vasthouden aan de keuze: verrast Van der Poel om zichzelf te belonen? Dit kan op deze manier

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Na het vasthouden aan de keuze: verrast Van der Poel om zichzelf te belonen? Dit kan op deze manier
Foto: © photonews

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Het was eigenlijk de bedoeling dat Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen grotendeels dezelfde weg zouden volgen richting de start van de Tour de France. Inmiddels is dat plan aangepast. Betekent dat ook meer kansen voor Van der Poel in de Ronde van Zwitserland?

Daar zal Van der Poel komende woensdag 17 juni in elk geval aan de start staan.Het oorspronkelijke plan van Alpecin-Premier Tech was om Philipsen eveneens in Zwitserland te laten koersen. Ondertussen is men van dat plan afgestapt. Philipsen zal de Baloise Belgium Tour rijden, de weg van Van der Poel richting de Tour loopt wél langs Zwitserland.

Een grote verandering voor Van der Poel betekent dat niet. Gezien het profiel van de ritten zouden er in Zwitserland niet veel uitgesproken sprintkansen zijn geweest voor Philipsen. De 'Vlam van Ham' geeft er dus de voorkeur aan om enkele keren voor de zege te gaan, nog voor de Tour de France. In de Copenhagen Sprint deed hij dat al met succes.

Mini-Ronde van Lombardije

Met slechts enkele dagen tot het begin van de Ronde van Zwitserland is het wel interessant om te bekijken welke kansen er dan wél liggen voor Van der Poel. Over de openingsetappe zegt voormalig wielrenner David Loosli op de site van de Ronde van Zwitserland alvast dat die rit doet denken aan een koers als de Ronde van Lombardije.

Dat lijkt dus  te zwaar voor Van der Poel, al kan hij op zo’n parcours nooit helemaal worden uitgesloten. Het gaat op en neer in de omgeving van Sondrio. Op de twee korte, steile klimmetjes in de finale is het mogelijk om een schifting te forceren. Er wordt een solo of een kleine kopgroep verwacht. Van der Poel kan het er op wagen, maar mogelijk zet ook Pogačar er zijn zinnen op.

Tweede rit beste kans van Van der Poel

Een dag later behoren korte klimmetjes opnieuw tot de hindernissen voor het peloton. In de finale liggen er slechts twee klimmetjes van derde categorie. Of dat lastig genoeg is om er een harde koers van te maken die Pogačar kan winnen, is zeer de vraag. Van der Poel kan de tweede rit dan ook best in zijn agenda zetten als een mooie kans.

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Een dag later zijn er twee beklimmingen van eerste categorie, maar die liggen wel in het eerste deel van het parcours. Daarom is dit toch een kans op een sprint. Als Philipsen mee was geweest, was dit waarschijnlijk zijn beste kans geweest. Van der Poel kan in de ontsnapping gaan, al is het de vraag of hij er veel voor voelt om zich bergop te testen in het begin van een rit.

Van der Poel en Alpecin-Premier Tech trainden al op ploegentijdrijden

Aan de vlakke tijdrit van en naar Aarburg zal Van der Poel wellicht weinig belang hechten, tenzij hij die ziet als een test richting de ploegentijdrit in Barcelona. Dat is toch een andere discipline dan het individueel tijdrijden . Het ploegentijdrijden heeft bovendien al aandacht gekregen op training. Van der Poel kan een prima individuele tijdrit rijden, maar alleen als hij zich daarop toelegt.

Daarna is er nog de koninginnenrit, met drie keer het beklimmen van de Col de la Croix en daarna nog de slotklim naar Villars-sur-Ollon. Dit moet een dag voor Pogačar of de andere klassementsmannen worden. Van der Poel moet vooral in de andere ritten vertrouwen opdoen voor de Tour de France.

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