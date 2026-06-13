Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Vreugde bij Red Bull-BORA-hansgrohe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim Van Gils pakte er bij zijn comeback meteen een knappe ritzege en lijkt zo helemaal terug. Ploegleider Klaas Lodewyck ziet dat het harde werk van onze landgenoot zijn vruchten afwerpt. Maar leidt dat tot een Tour-selectie?

Maxim Van Gils was in de Clásica Jaén nog maar aan zijn derde koersdag van 2026 toe toen hij in de sprint voor de tweede plaats stevig tegen de grond ging. Jan Christen week uit en onze landgenoot zat plots in de tang met een harde crash tot gevolg.

Koel in de sprint

Het verdict voor Van Gils was keihard: een bekken- en schouderbreuk. Hij zou maandenlang aan de kant staan en moest toekijken hoe onder meer de Ardennenklassiekers aan hem voorbijgingen. 

In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes is Van Gils terug en hoe. In de zesde rit van de Franse rittenkoers schoof hij mee in een omvangrijke kopgroep, om het daarna koeltjes af te maken in de sprint tegen Tobias Johannessen (Uno-X Mobility).

Werken en evolueren

Klaas Lodewyck zag Van Gils keihard werken en grote stappen zetten in zijn revalidatie. "Toen hij eind april met ons meetrok op verkenning van Luik-Bastenaken-Luik, waren we al verwonderd over het deftige niveau dat hij haalde", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

"Op hoogtestage in de Sierra Nevada (met Evenepoel, Tim van Dijke, Vermeersch en - deels - Lipowitz in een appartementje 500 meter onder het Centro de Alto Rendimiento, red.) is hij vervolgens 25 dagen keihard blijven werken en evolueren."

Ritzege in de Tour?

Met deze vorm kan Van Gils een zeer nuttige rol spelen in de Tour voor kopmannen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz. Lodewyck wil en kan zijn deelname nog niet bevestigen. "Ik ga er geen grote uitspraken over doen. Maar... als je, zoals Maxim, dít niveau haalt, weet je ergens wel dat je daar klaar voor bent, hé."

Van Gils zelf staat ongetwijfeld te popelen om naar de Tour te trekken. Met zijn huidige vorm kan hij niet alleen nuttig werk verrichten voor de kopmannen, maar zeker ook zijn kans gaan voor een ritzege. Het zou zijn comeback alleen maar epischer maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Red Bull-BORA-hansgrohe

Meer nieuws

Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

Gianni Vermeersch keek ogen uit op hoogtestage: "Hij reed heel makkelijk bergop"

11:00
Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

Patrick Lefevere maakt brandhout van de UCI

11:45
Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

Tour of niet? Geraint Thomas komt met belangrijke update over Onley en Tarling

10:30
Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

Kopman in de Tour, maar Cian Uijtdebroeks moet iets kwijt over zijn huidige conditie

09:15
Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tour in gevaar? Grote naam moet opgeven in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

08:44
Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

Matteo Jorgensen doet horrorverhaal uit de doeken: "Ik zag dat hij over de vangrail vloog"

08:16
De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

De Cauwer onthult grootste voldoening van een ploegleider en dat is zeker niet achter Evenepoel rijden

07:00
"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour" Opinie

"Visma slaat zo hard alarm over Van Aert omdat hij haast onmisbaar is voor beproefd recept in de Tour"

20:15
Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

Benji Naesen oordeelt streng over actualiteit rond Wout en Remco: "Sinds 2024 geen topprestatie meer gezien"

19:15
Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

17:19
Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

16:20
Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

15:20
Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

14:20
De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

13:20
Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel Naast de fiets

Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel

12/06
🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

12/06
Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?

Heeft de overwinning van Van Aert in Parijs-Roubaix net een negatief effect op Visma | Lease a Bike?

12/06
Lyrische Van Aert zwaar onder de indruk van één man: "Wanneer het zo bekroond wordt door Wout..."

Lyrische Van Aert zwaar onder de indruk van één man: "Wanneer het zo bekroond wordt door Wout..."

12/06
🎥 Wout van Aert laat iemand totaal gedesillusioneerd achter: renner en José De Cauwer reageren

🎥 Wout van Aert laat iemand totaal gedesillusioneerd achter: renner en José De Cauwer reageren

12/06
Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip

Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip

12/06
Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft

Ploegleider heeft meteen waarschuwing in huis nadat Van Aert criticasters lik op stuk geeft

12/06
Absurd? Lotto-Intermarché krijgt monsterboete voor foutje van amper 60 seconden

Absurd? Lotto-Intermarché krijgt monsterboete voor foutje van amper 60 seconden

12/06
De Tourbom van Soudal Quick-Step: moet Tim Merlier vrezen voor zijn plek?

De Tourbom van Soudal Quick-Step: moet Tim Merlier vrezen voor zijn plek?

11/06
Gaat Van Gucht tegen Vive le Vélo in? Dit heeft hij er zelf over te zeggen Naast de fiets

Gaat Van Gucht tegen Vive le Vélo in? Dit heeft hij er zelf over te zeggen

11/06
Transferbom op komst? Soudal Quick-Step dicht bij opvallende aanwinst

Transferbom op komst? Soudal Quick-Step dicht bij opvallende aanwinst

11/06
Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

Wout van Aert sprint naar knappe overwinning, maar reageert koeltjes

11/06
Eddy Merckx krijgt bijzonder bezoek over de vloer

Eddy Merckx krijgt bijzonder bezoek over de vloer

11/06
“Basis van alles wat hij heeft bereikt”: Van Hooydonck noemt de grote kracht van Van Aert

“Basis van alles wat hij heeft bereikt”: Van Hooydonck noemt de grote kracht van Van Aert

11/06
Ferme ingreep: programma van Jasper Philipsen lastminute gewijzigd

Ferme ingreep: programma van Jasper Philipsen lastminute gewijzigd

11/06
Van Aert sloeg Pogačar KO: Visma Lease a Bike onthult ongezien geheim

Van Aert sloeg Pogačar KO: Visma Lease a Bike onthult ongezien geheim

11/06
“Niet goed voor je hersenen”: Evenepoel komt met hilarisch grapje af

“Niet goed voor je hersenen”: Evenepoel komt met hilarisch grapje af

11/06
Dit heeft het wielrennen absoluut nodig om een succesverhaal zoals Formule 1 te worden

Dit heeft het wielrennen absoluut nodig om een succesverhaal zoals Formule 1 te worden

11/06
Dat belooft: Quick-Step-renner stuurt concurrentie een duidelijke waarschuwing

Dat belooft: Quick-Step-renner stuurt concurrentie een duidelijke waarschuwing

11/06
Ploegleider doet boekje open over Van Aert: “De situatie dééd iets met hem”

Ploegleider doet boekje open over Van Aert: “De situatie dééd iets met hem”

11/06
Minister krijgt noodkreet van wieler-Vlaanderen, maar haar antwoord doet wenkbrauwen fronsen

Minister krijgt noodkreet van wieler-Vlaanderen, maar haar antwoord doet wenkbrauwen fronsen

11/06
1 miljoen te verdienen op de fiets: het merk hierachter kent u via Sagan en Belgische vicewereldkampioen

1 miljoen te verdienen op de fiets: het merk hierachter kent u via Sagan en Belgische vicewereldkampioen

11/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Jose De Cauwer Maarten Wynants Tadej Pogacar Michiel Elijzen Mathieu Van Der Poel Jasper Philipsen Nathan Van Hooydonck Rudi Garcia Eddy Merckx Tim Merlier Hugo Hofstetter Bruno Armirail Grischa Niermann Dorian Godon Chris Horner Maxim Van Gils Matteo Jorgenson

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved