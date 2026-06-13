Klaas Lodewyck duidelijk over Maxim Van Gils: "Als je dít niveau haalt ..."

Vreugde bij Red Bull-BORA-hansgrohe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim Van Gils pakte er bij zijn comeback meteen een knappe ritzege en lijkt zo helemaal terug. Ploegleider Klaas Lodewyck ziet dat het harde werk van onze landgenoot zijn vruchten afwerpt. Maar leidt dat tot een Tour-selectie?

Maxim Van Gils was in de Clásica Jaén nog maar aan zijn derde koersdag van 2026 toe toen hij in de sprint voor de tweede plaats stevig tegen de grond ging. Jan Christen week uit en onze landgenoot zat plots in de tang met een harde crash tot gevolg.

Koel in de sprint

Het verdict voor Van Gils was keihard: een bekken- en schouderbreuk. Hij zou maandenlang aan de kant staan en moest toekijken hoe onder meer de Ardennenklassiekers aan hem voorbijgingen.

In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes is Van Gils terug en hoe. In de zesde rit van de Franse rittenkoers schoof hij mee in een omvangrijke kopgroep, om het daarna koeltjes af te maken in de sprint tegen Tobias Johannessen (Uno-X Mobility).

Werken en evolueren

Klaas Lodewyck zag Van Gils keihard werken en grote stappen zetten in zijn revalidatie. "Toen hij eind april met ons meetrok op verkenning van Luik-Bastenaken-Luik, waren we al verwonderd over het deftige niveau dat hij haalde", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

"Op hoogtestage in de Sierra Nevada (met Evenepoel, Tim van Dijke, Vermeersch en - deels - Lipowitz in een appartementje 500 meter onder het Centro de Alto Rendimiento, red.) is hij vervolgens 25 dagen keihard blijven werken en evolueren."





Ritzege in de Tour?

Met deze vorm kan Van Gils een zeer nuttige rol spelen in de Tour voor kopmannen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz. Lodewyck wil en kan zijn deelname nog niet bevestigen. "Ik ga er geen grote uitspraken over doen. Maar... als je, zoals Maxim, dít niveau haalt, weet je ergens wel dat je daar klaar voor bent, hé."

Van Gils zelf staat ongetwijfeld te popelen om naar de Tour te trekken. Met zijn huidige vorm kan hij niet alleen nuttig werk verrichten voor de kopmannen, maar zeker ook zijn kans gaan voor een ritzege. Het zou zijn comeback alleen maar epischer maken.