Ook De Cauwer ziet het: na opgave van Van Aert nog meer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike

Het is een week geworden met meer slecht nieuws voor Visma-Lease a Bike dan de Nederlandse ploeg had gewild. Ook op de laatste dag van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes was er sprake van een domper.

Dat was zeker niet de enige tegenvaller deze week. De grootste opdoffer was uiteraard de gedwongen opgave van Van Aert, vanwege pijn aan zijn elleboog als gevolg van een valpartij tijdens een training. Het slechtste nieuws kwam een dag na zijn vertrek. De wond aan zijn elleboog is ontstoken, waardoor zijn deelname aan de hoogtestage twijfelachtig is.

Die hoogtestage moet de renners klaarstomen voor de Tour. Visma kan weinig anders doen dan afwachten hoe de situatie van Van Aert zich ontwikkelt. Om kopman Jonas Vingegaard zorgeloos naar de Tour te sturen, is het belangrijk dat de renners die fit zijn sterk presteren. Op dat gebied is gebleken dat Matteo Jorgenson wellicht nog niet staat waar hij wil staan.

Jorgenson pas tiende in slotrit

"Jorgenson is ook nog niet top, denk ik dan", schatte José De Cauwer het in tijdens de VRT-uitzending. De Amerikaan brak eerder dit jaar zijn sleutelbeen en maakte deze week zijn rentree. Zijn vierde plek op de Grand Colombier was nog verdienstelijk, maar in de slotrit naar Plateau de Solaison kwam Jorgenson pas als tiende over de streep.

Aanvankelijk maakte hij nog deel uit van de groep achtervolgers achter de ongenaakbare Del Toro. Bij een aanval van Ayuso kon Jorgenson nog even aanklampen, maar later moest hij toch passen. Dat is op zich niet zo problematisch. Een grotere zorg is dat hij er in de slotkilometers echt doorheen zakte, zelfs tot in het groepje met Tuckwell, Van Gils en Uijtdebroeks.

Wat zou Vingegaard nu denken?



Dat is toch beneden de verwachtingen die Visma-Lease a Bike van Jorgenson mag hebben. Nu de persoonlijke aanloop naar de Tour de France van Vingegaard vlekkeloos verloopt, zijn er wel zorgen rond Jorgenson en Van Aert, mannen die een belangrijke rol moeten spelen in de ondersteuning van de Deen.