Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

Geen Ronde van Zwitserland voor Jasper Philipsen, maar wel de Baloise Belgium Tour. Hij paste zijn programma aan in aanloop naar de Tour en droomt zelfs van eindwinst in de Belgische rittenkoers.

Straks komt Jasper Philipsen in de Copenhagen Sprint voor het eerst sinds Parijs-Roubaix op 12 april opnieuw in actie en kan hij al een eerste keer zijn benen in de sprint testen. Dat doet hij volgende week ook in de Baloise Belgium Tour.

In de Belgische rittenkoers stond Philipsen sinds 2021 altijd aan de start, maar dit jaar zou hij kiezen voor de Ronde van Zwitserland. Daar zou hij samen met Mathieu van der Poel aan de start komen.

Waarom rijdt Philipsen plots de Baloise Belgium Tour?

Donderdag maakte Alpecin-Premier Tech echter bekend dat er een kruis ging door de Ronde van Zwitserland en Philipsen toch zou starten in de Baloise Belgium Tour. Bij de ploeg en Philipsen was er al lange tijd twijfel.

Tijdens de stage van Philipsen werd er al getwijfeld over wat het beste zou zijn voor Philipsen: snelle koersen in België of klimmen in Zwitserland. Er werd voor het eerste gekozen, ook om vertrouwen op te doen in de sprint.

Kan Philipsen ook rol spelen in eindklassement?

En Philipsen hoopt niet alleen in de sprint een hoofdrol te spelen, maar ook in het eindklassement. Al vier keer eindigde hij in de top tien in het eindklassement én dit jaar is er ook geen tijdrit. Daar verloor Philipsen altijd kostbare tijd.





Vorig jaar werd Philipsen achtste in het eindklassement, op 22 seconden van eindwinnaar Baroncini. In de tijdrit verloor Philipsen toen 15 seconden op de Italiaan, zonder de tijdrit was hij op enkele seconden van de eindzege gestrand.

Zonder tijdrit ziet Philipsen zich dit jaar dan ook niet kansloos voor de strijd om het eindklassement. "Zeker als ik in de sprintritten bonificatieseconden kan sprokkelen en ik in de Ardennen het tijdverlies weet te beperken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Nog geen eindklassement op palmares van Philipsen

Philipsen is er dan ook van overtuigd dat hij met zijn huidige conditie een rol van betekenis moet kunnen spelen voor de eindzege. Voor Philipsen zou een eindklassement winnen een primeur zijn bij de profs.

Met zestig overwinningen heeft de Limburger al een stevig palmares, met onder meer tien ritzeges in de Tour, maar een eindklassement won hij nog nooit. Een vierde plaats in de Baloise Belgium Tour in 2024 is zijn beste resultaat.

Bij de profs eindigde Philipsen al vijf keer in de top tien in een eindklassement, vier keer in de Baloise Belgium Tour dus. In 2024 werd hij ook zesde in de Renewi Tour, op 57 seconden van eindwinnaar Wellens.

Neemt Philipsen revanche in de Tour?

Voor Philipsen komen er daarna nog doelen aan. Het BK in Brasschaat op 28 juni is vlak en dus is Philipsen een van de favorieten voor de driekleur. In de Tour wil hij ook opnieuw zijn ritten winnen en mikken op de groene trui.

Vorig jaar begon de Tour nog prachtig voor Philipsen. Hij won de eerste etappe en veroverde zo ook de gele trui. In de derde rit liep het echter zwaar mis bij een tussensprint, hij kwam ten val en moest met een sleutelbeenbreuk opgeven.