Visma-Lease a Bike tilt zwaar aan opgave Van Aert: "Geen goed nieuws voor Ronde van Frankrijk"

Wout van Aert had graag een ideale aanloop gekend richting de Ronde van Frankrijk. Dat is hem echter niet gegund: door de gevolgen van zijn val op training moest hij opgeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Door last aan zijn elleboog kwam Van Aert niet meer aan de start van de zesde rit. Dat deelde zijn ploeg Visma | Lease a Bike mee op X. Ploegleider Maarten Wynants gaat er bij Sporza dieper op in. "Zijn elleboog was gisteren flink gezwollen. Na de overwinning bleef het opspelen en is de ontsteking erger geworden. Er is iets dat sluimert."

🇫🇷 #TourAuvergneRhoneAlpes



Wout van Aert will not appear at the start of stage 6 of Tour Auvergne-Rhône-Alpes today. He is still experiencing significant discomfort in his elbow related to the crash he sustained last week. Wout will travel back to Belgium for further medical… pic.twitter.com/YFPtVVRrav — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 12, 2026

Volgens Wynants is het lichaam van Van Aert tegen iets aan het vechten. "Het is voor ons een raadsel waarom het een week later opspeelt. Gisterenavond was het al duidelijk dat het flink pijn deed. We hebben de elleboog koel gehouden en er een drukverband opgelegd, maar er was deze ochtend geen verbetering. Dan moet je geen risico nemen."

Wynants denkt dat de mindere conditie van Van Aert misschien ook een teken was dat zijn lichaam tegen iets aan het vechten was. "De eerste zorg is dat het goedkomt met zijn elleboog en de wonde genezen is." Wynants sprak ook met VTM NIEUWS. "Geen goed nieuws voor de Ronde van Frankrijk? Dat klopt." Hij ontkent dat dus niet.

Alweer een volgende uitdaging voor Van Aert

Het belang van dit moment wordt niet geminimaliseerd door het team en dat zegt eigenlijk al genoeg. Geen Alpencols voor Van Aert dit weekend. Wat moet hij nu doen? "Het gaat ervan afhangen hoe snel hij opnieuw op de fiets zal zitten", wacht Wynants het resultaat van de echo af. "Hij is ontgoocheld dat nu weer het volgende op zijn pad komt."



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Deze week is een rollercoaster van emoties voor Visma | Lease a Bike, zoals dat voor de hele carrière van Van Aert geldt. Grote pieken, zware blessures en hoge verwachtingen zijn er bij Van Aert dikwijls bij geweest. Diepe dalen wil je natuurlijk vermijden, maar ondertussen boekte Van Aert wel al meer dan vijftig zeges.