Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

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Zijn valpartij speelt Wout van Aert nog altijd parten. Hierdoor zal hij in de Dauphiné, nu de Tour Auvergne-Rhône-Alpes genaamd, niet meer van start gaan. Enkele andere Belgen roeren zich wel nog. Van Gils kroonde zich tot nieuwe ritwinnaar.