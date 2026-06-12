Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Koers LIVE: Van Gils reageert op comebackzege, Van Aert niet meer gestart
Foto: © photonews

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Zijn valpartij speelt Wout van Aert nog altijd parten. Hierdoor zal hij in de Dauphiné, nu de Tour Auvergne-Rhône-Alpes genaamd, niet meer van start gaan. Enkele andere Belgen roeren zich wel nog. Van Gils kroonde zich tot nieuwe ritwinnaar.

Kevin Vanbuggenhout

Van Gils reageert op overwinning

De ritzege van Maxim Van Gils in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes mag als een comebackzege omschreven worden, vier maanden na zijn horrorcrash. "Ik ben in de vorm van mijn leven", verklaart Van Gils in zijn flashinterview. "In Sierra Nevada heb ik getraind met Remco Evenepoel en nu vlieg ik." Het was ook speciaal voor Van Gils om precies op de plek te winnen waar hij dat deed. "Mijn vriendin komt uit deze regio en ik ben veel trainingswegen gepasseerd."

Bij Sporza is hij nog eens teruggekomen op de lange weg die hij moest afleggen. "Mijn entourage had iets meer stress dan ik, omdat sommige renners niet meer terug op het hoogste niveau komen. Dat mij dit wel lukte, was al een overwinning op zich. Het is fantastisch om voor ritzege en geel te gaan", wijst Van Gils ook naar de prestatie van ploegmaat Tuckwell, de nieuwe leider in de rittenkoers. 

Kevin Vanbuggenhout

Van Gils tweede Belgische ritwinnaar op rij

Vansevenant loste op de eerste meters van de slotklim, maar Van Gils durfde wel aan de boom schudden en bleek dus de beste Belgische kans op winst. Hoewel Decathlon tempo maakte in de groep der favorieten, behielden de vluchters genoeg marge om te strijden voor de ritzege. Bij een tweede versnelling van Van Gils waren enkel Johannessen en Torres nog mee. Tuckwell, de ploegmaat van Van Gils, sloop er ook nog naartoe.

Tuckwell kraakte daarna Torres met zijn tempo. Van Gils maakte het in de sprint tegen Johannessen feilloos af: een deugddoende ritzege voor de Belg na een lange weg terug. Tuckwell zal de gele trui overnemen en zo het feestje bij Red Bull nog wat groter maken. Bij de klassementsmannen wilde Seixas zich wel laten zien en bleven al snel enkel Del Toro en Jorgenson in zijn wiel. Seixas bleef maar doorstomen, waardoor uiteindelijk Jorgenson moest passen. 

Kevin Vanbuggenhout

Van Gils een van de vijf Belgen in de vlucht

De rit naar Crest-Voland is dus zonder Van Aert vertrokken, maar er zitten nog andere Belgen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim Van Gils had bewust tijd verloren om wat meer speelruimte te krijgen. "De vlucht maakt een goede kans", zei hij voor de start van de zesde rit bij Sporza. "De klassementsrenners kijken meer naar morgen en overmorgen. Het is al lang geleden dat ik nog eens in een vlucht heb gezeten. Ik heb wel vertrouwen in mezelf. Ik ben blij met de benen en daar moeten we op verder bouwen."

En wat blijkt? Van Gils is inderdaad een van de vijf Belgen in de monsterontsnapping. De andere landgenoten vooraan zijn Gianni Vermeersch, Mauri Vansevenant, Lars Craps en Robbe Dhondt. Bij de klassementsmannen waar Van Gils het over had, hoort in principe ook Cian Uijtdebroeks. "Vandaag gaan we al meer weten", beseft Uijtdebroeks. "Het is nog niet de allerzwaarste rit, maar er gaan wel verschillen zijn. Het is een eerste graadmeter. De etappe ligt me minder, omdat het vlakker is in het begin, maar het is elke dag belangrijk."

Zijn valpartij speelt Wout van Aert nog altijd parten. Hierdoor zal hij in de Dauphiné, nu de Tour Auvergne-Rhône-Alpes genaamd, niet meer van start gaan.

Van Aert verkondigde vlak voor de start van de Franse rittenkoers dat hij op training ten val was gekomen, maar minimaliseerde zelf de ernst van de valpartij. Nadat hij moest lossen in de ploegentijdrit, kwam dat volgens zijn ploegmaat Matteo Jorgenson ook wel deels door de impact van de val. Na de vijfde rit zei Van Aert er weer meer last van te hebben.

Dat was opvallend, want Van Aert spurtte in die etappe wel naar de overwinning. Dat was zijn laatste wapenfeit deze week, want Visma-Lease a Bike houdt hem aan de kant in de volgende bergritten. "Wout van Aert zal niet aan de start komen van de zesde rit in de Tour Auvergne-Rhône-alpes", meldt zijn wielerploeg ploeg op het X-account.

"Hij ervaart nog altijd een aanzienlijk ongemak aan zijn elleboog als gevolg van de valpartij van vorige week", maakt Visma-Lease a Bike ook duidelijk wat de reden is van zijn opgave. "Wout zal terug naar België reizen voor verdere onderzoeken. Wens Wout samen met ons een spoedig herstel." Dat doen vele wielerfans ongetwijfeld massaal.

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Het had handig geweest als Van Aert nog wat koersritme had kunnen opdoen in de resterende zware ritten, maar de prioriteit is nu dat hij volledig kan herstellen van zijn val. Pas dan kan de laatste rechte lijn richting de Tour de France ingezet worden. Van Aert heeft toch de verdienste om na zijn val door te bijten en nog een ritzege te behalen.

Zwaarste valpartijen Van Aert zijn gekend

Iedereen weet wel wat de zwaarste valpartijen geweest zijn in de carrière van Van Aert. Dat blijven de vreselijke crash in de Tour-tijdrit in Pau in 2019 en de valpartijen in Dwars door Vlaanderen en in de Vuelta in 2024. Zo erg zal het deze keer niet zijn, maar een pijnvrije elleboog is op de fiets natuurlijk wel een vereiste.

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