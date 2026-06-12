Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Wat is er aan de hand met Van Aert? De Cauwer houdt zich niet in: "Dat is niet juist, een heel slecht verhaal"
Foto: © photonews

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We kunnen er niet om heen: Wout van Aert heeft met een flinke opdoffer te maken. José De Cauwer windt er ook geen doekjes om: het is eigenlijk een heel vreemd verhaal.

Van Aert heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes verlaten wegens pijn aan zijn elleboog. Het is een gevolg van zijn valpartij van ruim een week geleden. "Het straffe was dat hij er niet veel spel van maakte toen hij is toegekomen", reageert José De Cauwer in de VRT-uitzending van de zesde rit. Toen werden de verbanden bij Van Aert opgemerkt.

De buitenwereld was toen nog niet op de hoogte van de ernst van zijn blessure. "Het leek niet zo erg te zijn. Nu is dat al een paar dagen aan het opspelen: dat is niet juist. Als die wonde niet geneest, is dat al een heel slecht verhaal bij een jonge mens als Van Aert. Dan duidt dat op een ontsteking, een bacterie of misschien een klein breukje dat nooit is gezien."

Blessure Van Aert deze week verergerd

Die eerste woorden van Van Aert zijn De Cauwer bijgebleven. Renners hebben vaak juist wel de neiging om een valpartij af te zwakken. Als het dan uitdraait zoals nu, is dat des te opmerkelijker. "Vooral omdat daar dokters bij zijn vanaf vrijdag. Die hebben een hele week tijd gehad om dat te evalueren en te behandelen. Voorlopig is dat slechter geworden."

De Cauwer denkt wel dat Van Aert dit mentaal zal kunnen verwerken. "Maar de vraag is: wat is er nu echt aan de hand? Dat moet toch te genezen zijn. Met de juiste behandeling moet dat toch vrij vlug in orde zijn. Conditioneel is dat natuurlijk nooit goed. Misschien is die ontsteking een van de redenen waarom het niet echt goed ging in de eerste dagen."

Ritzege moet Van Aert moed geven

Lees ook... De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel
De Cauwer had zich eerder al uitgesproken over de twijfels die de ronde deden over de vorm van Van Aert, over wat er gebeurde in de ploegentijdrit en de teleurstelling die Van Aert bezorgde aan Hofstetter. Laten we niet vergeten dat Van Aert deze week een rit won: dat moet de burger moed geven tijdens het herstel.

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