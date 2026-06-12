Oumi Rayane heeft een leuke nieuwe bijnaam/koosnaam voor Remco Evenepoel

Het is mooi om te zien hoe Remco Evenepoel en Oumi Rayane als koppel door het leven gaan. Zij heeft haar studie tot een goed einde gebracht en hij timmert verder aan zijn wielercarrière. Dat weten ze goed te combineren.

Oumi Rayane ziet ook van dichtbij hoe haar echtgenoot zich in Spanje voorbereidt op de komende Tour de France. Ze ziet hem dan ook geregeld op training vertrekken en zijn waarden controleren. Dat blijkt ook uit een foto op de Instagram Stories van Oumi, die manlief Remco vervolgens weer heeft gedeeld via zijn eigen Instagram Stories.

Je moet er aandachtig naar kijken om het op te merken, maar onderaan heeft Oumi er ook iets bij geschreven. "My little bull", schrijft ze liefdevol over Remco. Oftewel: "mijn kleine stier". Het is natuurlijk ook een verwijzing naar de wielerploeg waar Evenepoel in 2026 voor rijdt. Hij draagt inmiddels immers het shirt van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Andere bijnamen Evenepoel zijn gekend

Het is in elk geval een leuke nieuwe bijnaam voor Remco, want het is er eentje die we nog niet hadden gehoord. Al zullen we het vooral als een koosnaampje beschouwen, aangezien het van Oumi komt. We zijn wel al vertrouwd met andere bijnamen voor Evenepoel. Zo wordt hij weleens de Aero Bullet of Aerokogel van Schepdaal genoemd.

Dat is een verwijzing naar zijn aerodynamische houding op de fiets en zijn afkomst. Toen Geraint Thomas nog actief wielrenner was, noemde hij Evenepoel ook al plagend 'little bastard', omdat Remco het zijn concurrenten in de koers geregeld moeilijk maakt.