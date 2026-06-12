Ondanks onverstandige beslissing bij concurrent van Remco: "Evenepoel kan daar niet aan tippen"

Als we een ex-renner mogen geloven, heeft een concurrent van Remco Evenepoel nu al een onverstandige beslissing genomen. Dat betekent echter niet dat Evenepoel de renner in kwestie zal kunnen verslaan in de Tour de France.

Voormalig renner Michiel Elijzen kijkt uit naar de Tour, zeker met de vorm van Pogacar en Vingegaard dit jaar in gedachten. "Evenepoel zal er ook wel staan. Het is fantastisch dat die drie er zijn en we hebben nog een supertalent dat zijn neus aan het venster heeft gestoken dit jaar. Ik verheug me wel op een strijd tussen die vier", aldus Elijzen bij In De Waaier.

De 43-jarige Nederlander heeft het dus over een strijd tussen vier kleppers. "Met die kanttekening dat het uiteindelijk om drie renners gaat als de strijd echt losbarst", voegt hij eraan toe. "Ik denk niet dat Evenepoel aan de anderen kan tippen. Het is nog niet zo geweest dat ze met zijn vieren tegen elkaar aan het strijden waren, toch?"

Seixas fysiek én mentaal sterk

De kans op een vierstrijd is aanwezig omdat Paul Seixas op zijn negentiende naar de Tour trekt. "Nee, dat is niet verstandig", bedenkt Elijzen zich. "Maar in de huidige sportwereld zijn heel veel dingen niet meer verstandig. Het fysieke talent zit wel snor en hij wordt erom geroemd dat hij op mentaal vlak de dingen wel van zich laat afglijden."

Zelfs in die omstandigheden is een Tourdeelname niet wenselijk, vindt Elijzen. "Je kunt gewoon niet voorbijgaan aan het feit dat hij negentien jaar is. Hij slaat een deel van de vormende fase van zijn leven over en in die fase wordt hij de volgende uitdager van het allergrootste talent dat ooit heeft gefietst. Dat vind ik zorgelijk, maar als ploeg zit je ook in een spagaat."

Evenepoel vs Seixas in Tour de France

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Elijzen bedoelt dat Decathlon ook moet opletten dat een andere ploeg Seixas niet wegplukt. In Luik-Bastenaken-Luik bracht Seixas het er alvast beter vanaf dan Evenepoel. Natuurlijk is Remco wat meer een gevestigde waarde, maar het zal moeten blijken of dat volstaat om op te boksen tegen het Franse supertalent.