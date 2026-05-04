Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Opnieuw veel ontgoocheling bij Lotte Kopecky. In de eerste etappe van de Vuelta greep ze naast de zege en de leiderstrui, in de tweede etappe botste ze in volle sprint met Shari Bossuyt.

Jeroen Deheegher

Kopecky niet akkoord met beslissing jury

Op Instagram heeft Kopecky nog gereageerd dat ze niet akkoord gaat met haar declassering. "Als ik morgen opnieuw zou sprinten, zou ik exact hetzelfde doen. Ik krijg een geweldige lead-out van Anna Van der Breggen, begin aan mijn sprint en kies dus een lijn, niet die van Anna."

"En dan moet ik van mijn originele lijn afwijken. Op dat moment reed er nog niemand naast mij. Na het bekijken van de beelden wil ik zeggen dat Shari Bossuyt niets verkeerds deed, dus absoluut proficiat. Ik ga niet akkoord met de beslissing van de jury, maar dat is een andere discussie. Daar ga ik niet dieper op in."

Voor de tweede dag op rij moest Lotte Kopecky dus een ontgoocheling slikken in de Vuelta Femenina. Ze werd door haar ploeg SD Worx-Protime en dan vooral door Anna van der Breggen goed naar voren gebracht voor de sprint. 

"Ze hebben perfect werk geleverd vandaag", zei Kopecky over haar ploeggenotes bij SporzaMaar in de sprint liep het mis voor Kopecky, ze botste met Shari Bossuyt. Kopecky leek dan weer uit haar klikpedaal te schieten. 

Schakelprobleem van Kopecky in de sprint

Dat was echter niet het geval, verduidelijkte Kopecky. Ze wilde een tand groter schakelen, maar als er met het schakelsysteem van SRAM op twee knoppen tegelijkertijd wordt gedrukt, dan gaat de ketting vooraan naar het kleinste blad. 

"Op het moment dat ik groter schakel, kom ik in contact met Shari. Dan schiet ik naar mijn binnenplateau en schiet mijn ketting eraf", stelde Kopecky. Over de botsing met Bossuyt wilde Kopecky dan ook weinig kwijt. 

Er leek nochtans niemand schuld te treffen aan de botsing tussen Kopecky en Bossuyt. "Dat maakt niet uit", reageerde ze kort. De ontgoocheling was duidelijk nog niet doorgespoeld bij Kopecky. 

Lees ook... Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Derde keer, goede keer voor Kopecky?

Uiteindelijk rolde Kopecky nog als 15de over de streep, maar werd ze nog teruggezet naar de 36ste plaats. Veel verschil maakt dat uiteindelijk niet, maar ze blijft de komende dagen wel kans maken op de leiderstrui. 

In het klassement staat ze derde op tien seconden van Koch. Dinsdag volgt een nieuwe kans om te sprinten voor de zege, als ze de leiderstrui wil overnemen moet ze de etappe winnen en mag Koch niet in de top dertig eindigen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Lotte Kopecky

Meer nieuws

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

18:30
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

19:45
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

17:45
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

17:18
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

16:45
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

16:00
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

15:00
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

14:30
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

13:40
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

13:00
"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

12:00
🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

11:30
Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

10:30
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

10:00
Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

09:25
Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

03/05
Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

08:45
"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

08:10
Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

07:30
Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

07:00
🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

03/05
Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

03/05
Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

03/05
Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

03/05
📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

03/05
Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

03/05
Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

03/05
Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

03/05
Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

03/05
🎥 Geen twee zonder drie: beresterke Tom Crabbe steekt ook laatste rit op zak in Turkije

🎥 Geen twee zonder drie: beresterke Tom Crabbe steekt ook laatste rit op zak in Turkije

03/05
Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst" Naast de fiets

Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst"

03/05
"Wout, dat gaat u geld kosten": Is Bakelants ondertussen gaan eten op kosten van Van Aert?

"Wout, dat gaat u geld kosten": Is Bakelants ondertussen gaan eten op kosten van Van Aert?

03/05
Ploegmaat Naesen reed podium omdat Van Aert werd teruggegrepen: dit heeft het met hem gedaan

Ploegmaat Naesen reed podium omdat Van Aert werd teruggegrepen: dit heeft het met hem gedaan

03/05
Coach van Van Aert spreekt indruk over koerswereld totaal tegen: "Beste voorbeeld is tijdrit van Vingegaard"

Coach van Van Aert spreekt indruk over koerswereld totaal tegen: "Beste voorbeeld is tijdrit van Vingegaard"

03/05
Bijna iedereen beseft dat Tour-droom Remco nu nog verder weg is: "Als jij het als Belg al zegt..."

Bijna iedereen beseft dat Tour-droom Remco nu nog verder weg is: "Als jij het als Belg al zegt..."

03/05
Pakkend afscheid voor honderden aanwezigen van overleden Milan Bral (21), het neefje van Sep Vanmarcke

Pakkend afscheid voor honderden aanwezigen van overleden Milan Bral (21), het neefje van Sep Vanmarcke

03/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Arnaud De Lie Andreas Lund Andresen John Degenkolb Jonas Rickaert Sepp Kuss Frederic Amorison Marianne Vos Sep Vanmarcke Emiel Verstrynge Karsten Kroon Dylan Groenewegen Mathieu Heijboer Kaden Groves Jonathan Milan Jan Bakelants

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved