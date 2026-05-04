Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om en schrapt de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) van zijn programma. Red Bull-BORA-hansgrohe wil Evenepoel zo fris mogelijk aan de start brengen van de Tour de France op 4 juli.

Geen Evenepoel in Tour Auvergne–Rhône-Alpes

Binnenkort vertrekt Remco Evenepoel op hoogtestage en hij zou voor de Tour de France nog de Tour Auvergne–Rhône-Alpes rijden. Die plannen worden nu echter omgegooid door zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. 

"Remco Evenepoel zal de komende weken niet koersen", meldt de Duitse ploeg in een persbericht. "In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan zal hij de Tour Auvergne–Rhône-Alpes overslaan."

"In plaats daarvan richt zijn programma in juni zich op een evenwichtige mix van herstel, parcoursverkenningen en gerichte trainingssessies. Daaraan voorafgaand zal hij in mei een hoogtestage afwerken."

Evenepoel heeft al stevig voorjaar achter de rug

"We hebben samen met Remco beslist om na een intens voorjaar een pauze van het koersen in te lassen", zegt Zak Dempster, Chief of Sports bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Want Evenepoel heeft al heel veel gekoerst dit voorjaar. 

Bij Evenepoel staan er al 25 koersdagen op de teller in 2026. Hij reed onder meer al de Ronde van Valencia, de UAE Tour, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. 

"Het doel is dat hij volledig fris aankomt in Barcelona. Na de analyse van zijn 25 koersdagen zien we meer voordeel in een evenwichtig alternatief programma dan in het toevoegen van extra wedstrijdbelasting", stelt Dempster nog. 

Voor de Tour zal Evenepoel dus nog één koers rijden, het BK op de weg op 28 juni in Maarkedal. Deelname is verplicht voor Belgische profrenners. Het BK tijdrijden, dat niet verplicht is, slaat Evenepoel wel over.

Lipowitz rijdt de Ronde van Slovenië

Florian Lipowitz, die afgelopen week nog tweede werd in de Ronde van Romandië zal Evenepoel niet vervangen in juni. Hij gaat in mei ook op hoogtestage, maar zal zoals verwacht de Ronde van Slovenië (17-21 juni) rijden. 

