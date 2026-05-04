🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

Een Belgische ritzege in de Vuelta Femenina en het is Shari Bossuyt die daarvoor gezorgd heeft. In de sprint botste ze nog met Lotte Kopecky, die daardoor niet kon verder sprinten.

In de tweede etappe van de Vuelta Femenina lag er opnieuw een kans voor de sprinters, al was er in de finale ook nog een beklimming 1,8 km aan gemiddeld 5,5%. Leidster Noemi Rüegg was dan al uit koers verdwenen.

Leidster Rüegg geeft op na valpartij

De Zwitserse winnares van de eerste etappe en leidster in de Vuelta Femenina kwam op zo'n 12 kilometer van de streep ten val. Ze tikte het achterwiel van haar ploeggenote Kerbaol aan en moest opgeven.

Pff ugly and weird crash of the Red Jersey, Noemi Ruegg and the White Jersey, Elena Ciabocco. 💔 They are both back on their bikes though.

De Noorse Aalerund deed nog een late uitval in de finale, maar zij werd op zo'n 3 kilometer van de streep gegrepen. Van der Breggen, ploeggenote van Kopecky, bepaalde het tempo, maar Blasi probeerde het nog eens.

Bossuyt botst met Kopecky, maar wint toch in de Vuelta

Zij geraakte niet weg en Kopecky werd nog opnieuw naar voren gebracht door Van der Breggen. Kopecky zette ook haar sprint in, maar kwam nog in aanraking met Bossuyt. Kopecky schoot uit haar pedaal en kon niet meer verder sprinten.





Bossuyt werd niet gehinderd en had plots een stevige voorsprong. De Belgische sprintster van AG Insurance-Soudal sprintte naar de overwinning en dat zorgde voor bijzonder veel emoties bij Bossuyt.

Zo'n tien maanden geleden maakte Bossuyt haar rentree in het peloton na een schorsing van twee jaar. Vorig jaar in september won ze de GP Wallonie, maar dit is toch haar grootste zege uit haar carrière.