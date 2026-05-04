Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Sepp Kuss moet Jonas Vingegaard in de Giro aan zijn eerste eindzege helpen. De Amerikaan was vorig jaar ook al belangrijk bij de eerste eindzege in de Vuelta van de Deen. En daarvoor bedankte Vingegaard zijn ploegmaat met een mooi cadeau.

In 2023 won Sepp Kuss zelf de Vuelta, bij gratie van Vingegaard die op amper 17 seconden tweede werd, vorig jaar was Vingegaard zelf aan het feest. En dat ook dankzij Kuss, die opnieuw in de rol van helper uitblonk.

Kuss belangrijk voor Visma-Lease a Bike in grote rondes

De Amerikaan is al heel vaak bepalend geweest voor het succes van Visma-Lease a Bike in een grote ronde. Van de negen eindzeges in een grote ronde van de Nederlandse ploeg was Kuss acht keer onderdeel van de winnende ploeg.

Straks in de Giro wil Visma-Lease a Bike zijn tiende grote ronde ooit winnen en Jonas Vingegaard zijn trilogie laten voltooien. Na twee keer de Tour (2022 en 2023) en de Vuelta (2025) ontbreekt enkel nog de Giro op zijn palmares.

Kuss offert zich graag op voor Vingegaard

Kuss zal hem daarbij helpen en hij rijdt ook graag in dienst van Vingegaard. "De herinnering met Jonas die me het meest dierbaar is, is de eerste Tour de France die hij won. Het gevoel om de Tour de France te winnen… Dat is bizar", zegt hij bij Wielerrevue.

Kuss vindt het ook geweldig om zich te kunnen opofferen voor Vingegaard, vooral als hij ziet hoe sterk de Deen is. De eindzege van Kuss in de Vuelta in 2023 heeft ook niets veranderd aan zijn eigen ambities.



Vingegaard deed ploegmaats vakantie cadeau na zege in de Vuelta

Vingegaard is ook bijzonder dankbaar voor het werk dat Kuss voor hem doet, blijkt uit zijn cadeau van vorig jaar na zijn overwinning in de Vuelta. De ploegmaats van Vingegaard kregen toen van Vingegaard een vakantie cadeau.

"Iedereen kon dat op zijn eigen manier invullen. Ik ben met mijn gezin naar Griekenland geweest. Het is een herinnering voor het leven en als ik terugdenk aan die vakantie, zal ik automatisch altijd even aan Jonas denken."