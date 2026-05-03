Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

Tadej Pogacar was ook in de slotrit van de Ronde van Romandië oppermachtig. Het Sloveense fenomeen pakte in Leysin een vierde ritoverwinning en duldt amper tegenstand dit jaar.

Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) bood het meeste weerwerk, maar moest in de sprint uiteindelijk toch het hoofd buigen. Er viel opnieuw niets te doen aan de kopman van UAE Team Emirates-XRG, die ook het eind- en puntenklassement wint.

Pogacar spreekt van een zware dag

"Het was een zware dag", vertelde Pogacar achteraf, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Bahrain kwam ons helpen (in de achtervolging op een vlucht, red.). Ze wilden - denk ik - ook voor de ritzege gaan, en voor een betere plaats in de eindstand. De hele dag een hoog tempo, dat kwam ons goed uit."

Lipowitz zette Pogacar op de slotklim verschillende keren onder druk. "Florian viel als eerste aan, en deed dat heel goed. Gelukkig kon ik overleven in zijn wiel. Hij brak de finale heel vroeg open. (Puft) Het was vechten tot de finishlijn", geeft hij toe.

Pogacar pakte bij zijn debuut in Romandië meteen vier ritzeges. "Iedere zege is belangrijk. Ik wist niet wat ik deze week mocht verwachten, maar ik ben voldaan."

Pogacar zal nu toewerken naar de Ronde van Zwitserland. Daar wil hij de laatste hand leggen aan zijn Tourvorm om dan een gooi te doen naar zijn vijfde eindzege op Franse bodem. Het zou zijn jaar alleen maar indrukwekkender maken.