Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

Lorenz Lomme, wielerjournalist

Tadej Pogacar was ook in de slotrit van de Ronde van Romandië oppermachtig. Het Sloveense fenomeen pakte in Leysin een vierde ritoverwinning en duldt amper tegenstand dit jaar.

Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) bood het meeste weerwerk, maar moest in de sprint uiteindelijk toch het hoofd buigen. Er viel opnieuw niets te doen aan de kopman van UAE Team Emirates-XRG, die ook het eind- en puntenklassement wint. 

Pogacar spreekt van een zware dag

"Het was een zware dag", vertelde Pogacar achteraf, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Bahrain kwam ons helpen (in de achtervolging op een vlucht, red.). Ze wilden - denk ik - ook voor de ritzege gaan, en voor een betere plaats in de eindstand. De hele dag een hoog tempo, dat kwam ons goed uit."

Lipowitz zette Pogacar op de slotklim verschillende keren onder druk. "Florian viel als eerste aan, en deed dat heel goed. Gelukkig kon ik overleven in zijn wiel. Hij brak de finale heel vroeg open. (Puft) Het was vechten tot de finishlijn", geeft hij toe.

Pogacar pakte bij zijn debuut in Romandië meteen vier ritzeges. "Iedere zege is belangrijk. Ik wist niet wat ik deze week mocht verwachten, maar ik ben voldaan."

Pogacar zal nu toewerken naar de Ronde van Zwitserland. Daar wil hij de laatste hand leggen aan zijn Tourvorm om dan een gooi te doen naar zijn vijfde eindzege op Franse bodem. Het zou zijn jaar alleen maar indrukwekkender maken.

Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

🎥 Geen twee zonder drie: beresterke Tom Crabbe steekt ook laatste rit op zak in Turkije

Bijna iedereen beseft dat Tour-droom Remco nu nog verder weg is: "Als jij het als Belg al zegt..."

Uitspraak Pogacar is slecht nieuws voor Evenepoel

Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst" Naast de fiets

"Wout, dat gaat u geld kosten": Is Bakelants ondertussen gaan eten op kosten van Van Aert?

Ploegmaat Naesen reed podium omdat Van Aert werd teruggegrepen: dit heeft het met hem gedaan

Alle verwachtingen overstegen: Visma-Lease a Bike omver geblazen door toptalent

Coach van Van Aert spreekt indruk over koerswereld totaal tegen: "Beste voorbeeld is tijdrit van Vingegaard"

Niet indrukwekkend bergop: Pogacar onthult waar de opvallende oorzaak ligt

Pakkend afscheid voor honderden aanwezigen van overleden Milan Bral (21), het neefje van Sep Vanmarcke

Ook de grootsheid van Evenepoel aangestipt, maar hij wordt gewaarschuwd: "Grotere kans dat je de mist ingaat"

Ex-winnaar Parijs-Roubaix verklaart waarom hij van geen ophouden weet: "Geeft me veel voldoening"

Kan Belgisch toptalent schitteren op de Angliru? De Schepper (20) ziet voor- en nadeel in de Vuelta

"Niet mee eens": Pogacar moet iets toegeven ondanks nieuwe zege in Romandië

🎥 Pogacar wint koninginnenrit in Romandië, maar voorsprong op Lipowitz is minimaal

Moet Evenepoel schrik krijgen? Lipowitz doet het alweer beter bergop tegen Pogacar

Primoz Roglic krijgt er stevig van langs: "Een van de bestbetaalde renners, maar...."

"Als de organisatie wil dat Pogacar wint...": Paret-Peintre klaagt net als Evenepoel over motoren

Van der Poel zegt hoe hij herinnerd wil worden én spreekt zich duidelijk uit over strijd tegen Pogacar

Vertrekt hij bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt ondernam al actie voor nieuw contract

Schuld van Pogacar en Van der Poel? Lefevere ziet kwalijke trend in het wielrennen

'Zoals zijn vader: Mauri Vansevenant zet carrière verder bij Belgische ploeg'

Droom aan diggelen voor Van der Poel? Stevige concurrent gaat hem uitdagen

📷 Even wat quality time: Wout van Aert geniet met volle teugen van "flappershirtje"

Jilke Michielsen (19) moest chemo stopzetten: "Ik weiger in aftelmodus te leven"

Moet Evenepoel radicale keuze maken? Bakelants duidt aan wie hij een voorbeeld kan nemen

Lotto-Intermarché geeft update over blessure van Widar en onthult wanneer hij weer kan koersen

