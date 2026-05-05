Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Bij Visma-Lease a Bike maakte de Fransman Louis Barré in Eschborn-Frankfurt op 1 mei zijn rentree. De Fransman sukkelde de afgelopen maanden met zijn gezondheid, waardoor hij lange tijd aan de kant stond. Nu lijkt hij eindelijk weer op de goede weg te zijn.

Door de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty kon Louis Barré vrij vertrekken bij de Waalse ploeg. De 26-jarige Fransman was vorig jaar goed voor de zesde plaats in de Amstel Gold Race en de GP van Montréal. In de Dauphiné was hij goed voor enkele ereplaatsen.

Barré sukkelde lang met long covid

Bij zijn nieuwe ploeg Visma-Lease a Bike kwam Barré nog maar drie keer in actie. In de Faun-Ardèche Classic (28 februari) en de Faun Drome Classic (1 maart) gaf hij twee keer op, Barré maakte op 1 mei in Eschborn-Frankfurt zijn rentree.

"Ik kreeg begin februari last van klachten, maar op het begin wisten we nog niet dat het om long covid ging. Maar ik bleef keer op keer ziek worden. Het was telkens twee weken trainen, een week ziek", zegt Barré bij In de Leiderstrui.

Rentree van Barré in Eschborn-Frankfurt

De Fransman besloot begin april om tien dagen niet de fietsen en zijn lichaam wat rust te gunnen. In Eschborn-Frankfurt stond Barré dus nog eens aan de start en hij reed zijn eerste koers uit voor Visma-Lease a Bike, al werd hij wel 102de en voorlaatste op bijna elf minuten.

Geen Tour de France, wel klassiekers in het najaar voor Barré

Toch was het al een stap vooruit voor de Franse aanwinst van Visma-Lease a Bike. Hij hoopt nu enkele weken goed te kunnen trainen om zich klaar te stomen voor het Frans kampioenschap eind juni. De Tour de France zal Barré zeker niet rijden.





De Clasica San Sebastian, de Canadese GP's in Québec en Montréal en de Italiaanse najaarsklassiekers worden wel doelen van Barré. "Maar eerst hoop ik vooral dat ik weer fit kan worden", besluit de Fransman nog.