Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bij Visma-Lease a Bike maakte de Fransman Louis Barré in Eschborn-Frankfurt op 1 mei zijn rentree. De Fransman sukkelde de afgelopen maanden met zijn gezondheid, waardoor hij lange tijd aan de kant stond. Nu lijkt hij eindelijk weer op de goede weg te zijn.

Door de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty kon Louis Barré vrij vertrekken bij de Waalse ploeg. De 26-jarige Fransman was vorig jaar goed voor de zesde plaats in de Amstel Gold Race en de GP van Montréal. In de Dauphiné was hij goed voor enkele ereplaatsen. 

Barré sukkelde lang met long covid

Bij zijn nieuwe ploeg Visma-Lease a Bike kwam Barré nog maar drie keer in actie. In de Faun-Ardèche Classic (28 februari) en de Faun Drome Classic (1 maart) gaf hij twee keer op, Barré maakte op 1 mei in Eschborn-Frankfurt zijn rentree. 

"Ik kreeg begin februari last van klachten, maar op het begin wisten we nog niet dat het om long covid ging. Maar ik bleef keer op keer ziek worden. Het was telkens twee weken trainen, een week ziek", zegt Barré bij In de Leiderstrui. 

Rentree van Barré in Eschborn-Frankfurt

De Fransman besloot begin april om tien dagen niet de fietsen en zijn lichaam wat rust te gunnen. In Eschborn-Frankfurt stond Barré dus nog eens aan de start en hij reed zijn eerste koers uit voor Visma-Lease a Bike, al werd hij wel 102de en voorlaatste op bijna elf minuten. 

Geen Tour de France, wel klassiekers in het najaar voor Barré

Toch was het al een stap vooruit voor de Franse aanwinst van Visma-Lease a Bike. Hij hoopt nu enkele weken goed te kunnen trainen om zich klaar te stomen voor het Frans kampioenschap eind juni. De Tour de France zal Barré zeker niet rijden. 

De Clasica San Sebastian, de Canadese GP's in Québec en Montréal en de Italiaanse najaarsklassiekers worden wel doelen van Barré. "Maar eerst hoop ik vooral dat ik weer fit kan worden", besluit de Fransman nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

10:30
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

09:30
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

08:30
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

07:30
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

20:02
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

19:45
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

18:30
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

17:45
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

17:18
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

16:45
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

16:00
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

15:00
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

14:30
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

13:40
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

13:00
"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

12:00
🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

11:30
Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

04/05
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

04/05
Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

04/05
Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

04/05
"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

04/05
Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

04/05
Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

04/05
Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

03/05
Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

03/05
Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

03/05
Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

03/05
📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

03/05
Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

03/05
Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

Puntjes op de i: Tadej Pogacar pakt vierde rit op weg naar de eindzege in Romandië

03/05
Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

03/05
Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

03/05
🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

03/05
🎥 Geen twee zonder drie: beresterke Tom Crabbe steekt ook laatste rit op zak in Turkije

🎥 Geen twee zonder drie: beresterke Tom Crabbe steekt ook laatste rit op zak in Turkije

03/05
Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst" Naast de fiets

Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst"

03/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Lotte Kopecky Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Andreas Lund Andresen David Gaudu Bernard Hinault Demi Vollering Primoz Roglic Lorenzo Fortunato John Degenkolb Jonas Rickaert Sepp Kuss Frederic Amorison Marianne Vos Sep Vanmarcke Emiel Verstrynge Karsten Kroon

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved