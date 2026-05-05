🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

De overwinning van Wout van Aert in Parijs-Roubaix is ongetwijfeld het wielermoment van het jaar in ons land. Onze landgenoot werd overstelpt met berichtjes, waarvan er eentje toch echt wel uit de band sprong. Een uitzonderlijk verhaal dat na al die jaren zijn ontknoping vindt.

Zege van Van Aert in Parijs-Roubaix

De zege van Wout van Aert in Parijs-Roubaix, in de sprint tegen Tadej Pogacar op de velodroom van Roubaix, spreekt tot de verbeelding voor wielerfans in ons land. Van Aert kreeg ongelofelijk veel reacties op die overwinning.

De beelden van supporters die haast in extase gaan door de overwinning waren enorm talrijk. Van Aert schrok van hoe alles en iedereen reageerde op zijn overwinning. En daarin ging de een al wat verder dan de ander.

Bijzonder filmpje

Onder alle filmpjes en reacties die Van Aert kreeg is er eentje dat hem ongelofelijk is bijgebleven en dat hij ook effectief zelf bewaard heeft. Bij Sporza deed onze landgenoot het verhaal van een speciale video die hij kreeg.

“Er is één filmpje dat ik heb opgeslagen. In een dorp vlakbij ons hebben supporters al jaren een weddenschap lopen: als ik Roubaix zou winnen, zouden ze naakt rond de kerk fietsen”, vertelt Van Aert met de lach op zijn gezicht.

Stoppen op een hoogtepunt

Niemand had gedacht dat Van Aert ooit in dat doel ging slagen, maar hij deed het dus wel. Het filmpje is hilarisch, aldus Van Aert. “Ik heb ze bewaard op mijn telefoon. Het filmpje tonen? Dat ga ik hen niet aandoen. Ze zullen al genoeg schrikken als ze dit zien.”



Lees ook... 🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave ›

Van Aert hoopt dat het niet bij die ene grote zege zal blijven. “Ik hoop dat het werkt en dat die zege in Roubaix niet ineens alles was”, besluit hij. “Ik ben nog steeds wielrenner en heb nog veel motivatie.”

Sommige waarnemers stelden immers dat de zege in Roubaix misschien wel het ideale moment was om op een hoogtepunt te stoppen, maar daar moeten ze bij Visma Lease a Bike en ook Van Aert zelf helemaal niet van weten.