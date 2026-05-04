🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen
Twee maanden voor de start van de Tour de France heeft Paul Seixas (19) alle twijfels weggenomen. Het Franse toptalent komt deze zomer aan de start van de Tour en gaat de strijd aan met Pogacar, Vingegaard en Evenepoel.
Seixas wil meteen goed klassement rijden in de Tour
Paul Seixas staat dus voor het eerst aan de start van de Tour de France, maar de Fransman wil niet zomaar ervaring opdoen. "Deelnemen aan de Tour is mijn kinderdroom”, zegt Seixas op de website van zijn ploeg. “Ik ben pas 19 jaar, maar dat is voor mij noch een belemmering, noch een excuus."
"Dit is een weloverwogen beslissing, die we met de hele ploeg genomen hebben. Ik voel me er klaar voor en ik stel ambitieuze doelen. Het past niet bij mijn visie om enkel en alleen maar mee te doen aan de Tour de France om ervaring op te doen. Ik ga voor het best mogelijke klassement", steekt Seixas zijn ambitie niet onder stoelen of banken.
Met zijn drie ritzeges en de eindzege in de Ronde van het Baskenland en zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik werd de lokroep om de Tour de France te rijden steeds groter en zelfs bijna onhoudbaar.
De Tour was ook de enige grote ronde die nog haalbaar was voor Seixas. De Giro, die vrijdag van start gaat, was door zijn zware voorjaar onmogelijk geworden, terwijl de Vuelta dan weer niet combineerbaar is met de Canadese koersen en het WK.
De knoop is nu doorgehakt, Paul Seixas zal deze zomer aan de start staan van de Tour de France. Zijn ploeg Decathlon-CMA CGM kondigde dat aan met een video op hun sociale media, Seixas gaf zijn grootouders de primeur.
"Ik ben hier om jullie spannend nieuws te delen", zegt Seixas. "In juli zal ik koersen", hint Seixas naar de Tour. "Echt waar, wat wil je zeggen? De Tour de France?", valt ook de mond van zijn grootmoeder open.
"Je hebt aan mij gedacht. Ik word er niet jonger op, maar nu ben ik de gelukkigste man op aarde", zegt de grootvader van Seixas. De grootouders van Seixas zullen hun kleinzoon deze zomer dus zien strijden tegen de allerbeste renners.
Wordt Seixas bedreiging voor podium van Evenepoel?
Seixas wordt een uitdager van Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, maar vooral van Remco Evenepoel. De Fransman mag dromen van het podium in zijn eerste Tour en dan zal vooral Evenepoel moeten vrezen.
In Luik-Bastenaken-Luik werd al duidelijk dat Seixas bergop nu al beter lijkt te zijn dan Evenepoel. Al blijft het wel nog een vraagteken of Seixas dat ook drie weken kan, dit jaar staat in de slotweek van de Tour ook twee keer aan aankomst op Alpe d'Huez op het programma.
In Frankrijk zullen ze alvast bijzonder tevreden zijn met de deelname van Seixas. Sinds 1985 wachten ze op een opvolger van Bernard Hinault, die als laatste Fransman de Tour won.
