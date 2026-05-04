Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

Demi Vollering is aan een ijzersterk seizoen bezig. Ook met haar witte outfit blaast ze iedereen weg, vindt Roxane Knetemann.

Demi Vollering zette haar suprematie dit seizoen nog maar eens in de verf in Luik-Bastenaken-Luik. Met een straffe solo gaf ze iedereen het nakijken in de Ardennen. Daarvoor was ze ook al de beste geweest in onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen.

Demi Vollering owned een witte broek

Voormalig wielrenster Roxane Knetemann ziet haar landgenote schitteren in haar witte outfit. "Als er één iemand is die een witte broek echt helemaal owned en waar hij zo mooi bij staat, dan is het Vollering toch", zegt Knetemann in de podcast In het Wiel.

"Van der Poel valt daarbij in het niet, die staat niet eens in de schaduw en niet eens in de vijfde schaduw", vervolgt ze. "Ze owned die witte EK-trui, echt met alles wat ze heeft."

"Ik vind het een genot, en ik mag dat zeggen. Ik vind het prachtig om haar te zien koersen in die toch wel wat lelijke Europese trui, die zij dus mooi maakt. Maar die witte broek maakt het helemaal af. Heerlijk."

Vollering wil na een geweldig voorjaar nog wat doelen afvinken in haar Europese kampioenentrui. Ze gaat eind mei van start in de Giro en trekt begin augustus richting de Tour de France Femmes. In die laatste koers hoopt ze vooral in het geel te schitteren.



